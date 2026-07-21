Vụ cháy xe khách khiến 7 người chết: Công bố kết quả nồng độ cồn, ma túy của tài xế

Ngày 21/7, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung sắt. Ảnh: A.X

Theo đó, khoảng 2h cùng ngày, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách loại 24 giường nằm, biển số 50E-447.XX, lưu thông từ Lâm Đồng đi TPHCM.

Khi đến đoạn Km1839 Quốc lộ 1 (thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh), xe bất ngờ lao vào dải hộ lan sát lề đường rồi bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương. Nhiều hành khách còn lại trên xe may mắn thoát ra khỏi phương tiện.

Lực lượng chức năng nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế buồn ngủ, mất tập trung nên để phương tiện lao vào dải hộ lan bên phải theo hướng Bắc - Nam.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế Trần Thanh Hải. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ở mức 0,00mg/lít khí thở; kết quả xét nghiệm ma túy âm tính.

Lãnh đạo TP Đồng Nai kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Hiện Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.