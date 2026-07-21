Vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người chết: Danh tính, lời khai của tài xế

Ngày 21/7, cơ quan chức năng TP Đồng Nai tiếp tục điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh.

Các thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 20/7, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.XX di chuyển từ Khánh Hòa đi TPHCM. Đến hơn 2h ngày 21/7, khi xe lưu thông theo hướng Bắc - Nam đến Km1839+300 Quốc lộ 1, tài xế Hải buồn ngủ, mất tập trung va chạm vào dải hộ lan sát lề đường.

Sau cú va chạm, động cơ xe tắt khiến hệ thống hơi không hoạt động. Cửa chính của xe vận hành bằng hơi nên không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc, khói và lửa xuất hiện tại khu vực bậc lên xuống rồi nhanh chóng lan khắp xe.

Các đơn vị chức năng TP Đồng Nai kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Tài xế Hải và phụ xe đã phá cửa, đưa nhiều hành khách ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói lan nhanh khiến những người bên ngoài không thể tiếp cận khu vực cuối xe để cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương nhẹ. Xe khách cùng nhiều tài sản trên xe bị thiêu rụi.

Sau vụ việc, tài xế Hải đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú, khai nhận do buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển xe khách.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và yêu cầu các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.