Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ cháy xe làm 7 người chết

Một trong những nạn nhân thoát chết trong gang tấc sau vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, chị Thanh Thao (ngụ tỉnh Khánh Hoà) cho biết: Chị cùng chồng đi từ Ninh Thuận vào TP Hồ Chí Minh, lúc khoảng 2h ngày 21/7, xe di chuyển trên QL1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh (Đồng Nai). Thời điểm này mọi người trên xe hầu như đang ngủ. Khi chị nghe tiếng động mạnh liền kéo rèm xe thì thấy lửa bốc cháy toàn bộ thân xe.

"Mọi người liền vội ôm đồ lao xuống xe. Lúc đó một cửa xe phần giữa xe ngọn lửa bốc lên cao nên mọi người phải phải chạy lên phía trên rồi lao ra. Trên xe lúc đó còn nhiều người, nhưng vẫn không thể chạy xuống kịp, đến sáng thì tôi mới biết có 7 người bị mắc kẹt trong xe. Tôi là người cuối cùng xuống xe và bị phỏng nhẹ”, chị Thao bàng hoàng kể lại.

Chiếc xe ô tô bị cháy.

Bà Bảy - một hành khách đi trên chuyến xe này cho biết, ở Ninh Thuận đang trên đường vào TP Hồ Chí Minh để thăm người thân. Vì là người lớn tuổi nên bà được bố trí giường nằm ngay khu vực cửa tài xế nên may mắn xuống kịp. Bà kể, khi nghe tiếng va chạm, những người trên xe bừng tỉnh ngồi dậy thì thấy xe đã bốc cháy. Tài xế hô hoán và kéo bà xuống.

Lãnh đạo TP Đồng Nai cùng Công an Đồng Nai tại hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai và Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Trần Anh Sơn đã xuống hiện trường thăm hỏi những người may mắn thoát nạn hiện đang nghỉ tạm tại trụ sở Công an xã Hưng Thịnh. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng điều trị những nạn nhân bị thương, cơ quan Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân và xác định danh tính các nạn nhân tử vong.

Một nạn nhân thoát chết trong vụ tai nạn gây cháy xe khách.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương xảy ra rạng sáng 21/7 trên QL1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), thông tin từ hệ thống đăng kiểm cho thấy chiếc xe khách mang biển kiểm soát 50E-447.02 vẫn còn thời hạn kiểm định, loại ô tô khách giường nằm 24 chỗ. Phương tiện được đăng ký và đăng kiểm lần đầu ngày 28/1/2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27/1/2028.

Công an khám nghiệm hiện trường xe khách bị cháy.

Kết quả ban đầu xác định, khoảng 22h ngày 20/7, Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tại xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ôtô khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở 34 hành khách, xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đi TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, xe ôtô do Trần Thanh Hải điều khiển lưu thông đến Km 1839+300 QL1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, nhưng do tài xế điều khiển xe ôtô trong trạng thái buồn ngủ, mất tập trung đã dẫn đến va chạm vào hệ thống lan can bảo vệ bên phải đường khiến xe bốc cháy, hậu quả làm chết 7 người, bị thương 5 người.