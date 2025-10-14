Vụ bé trai bị nghi lấy trộm một thanh socola trong siêu thị: Bảo vệ tự ý kiểm tra là sai luật

Như Báo Người Lao Động thông tin, cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ thông tin vụ việc người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng bảo vệ của siêu thị Go! Đà Lạt đã tự ý kiểm tra con mình khi không có người thân hoặc người giám hộ bên cạnh.

Siêu thị Go! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Thông tin đăng tải cho thấy vào ngày 11-10, bé trai 10 tuổi đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị Go. Do nghi ngờ bé trai lấy trộm một thanh socola nên bảo vệ siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, tách khỏi khu vực mua sắm để kiểm tra, khám xét.

Trích xuất camera cho thấy bé trai không lấy trộm socola và phía siêu thị cho bé trai ra về.

Phía gia đình bé trai bức xúc đã đăng tải nội dung lên mạng xã hội và cho biết: "Có một đứa trẻ bước ra khỏi siêu thị với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và tổn thương - vì người lớn đã quên cách cư xử với sự tử tế".

Tự ý khám xét bé trai là sai luật

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết về mặt pháp lý, nhân viên siêu thị không có thẩm quyền "làm việc" hay "tạm giữ" người, kể cả trong trường hợp nghi ngờ khách hàng có hành vi trộm cắp.

Trong vụ việc trên, hành vi tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không có người giám hộ là trái pháp luật, bởi đã xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em.

Cụ thể, điều 21 Luật Trẻ em năm 2016 quy định "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín…". Ngoài ra, điều 20 Hiến pháp năm 2013 hay điều 34 Bộ Luật Dân sự năm 2015 cũng quy định rất rõ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự của trẻ em.

Như vậy, việc nhân viên siêu thị tự ý đưa cháu bé vào phòng riêng để "làm việc" vì nghi ngờ lấy cắp, nếu gây ra tổn thương tinh thần, sang chấn tâm lý hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của bé trai, thì hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường dân sự, tùy mức độ vi phạm.

Về xử lý hành chính, căn cứ điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi "Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác".

Về trách nhiệm dân sự, theo khoản 2 điều 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường khoản tiền để bù đắp tổn thất tinh thần mà người bị thiệt hại gánh chịu. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp này, gia đình cháu bé hoàn toàn có quyền yêu cầu siêu thị công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần nếu có căn cứ chứng minh rằng hành vi của nhân viên an ninh đã gây tổn thương tâm lý hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ.