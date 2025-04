Xôn xao bảo mẫu ép trẻ ăn một cách kinh hoàng ở Bến Tre

Tại Tiền Giang, liên quan thông tin một bảo mẫu ở huyện Tân Phước có hành vi hành hạ trẻ em, cũng trong ngày 17-4, VKSND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (SN 1999, ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác". Trước đó, ngày 1-4, Công an xã Tân Lập 1 tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.K. (31 tuổi, quê Đắk Nông, đang tạm trú xã Tân Lập 1) về việc con gái bị đánh tại điểm giữ trẻ tự phát. Theo công an, sáng 31-3, chị K. chở con là bé N. (2 tuổi) đến gửi tại điểm giữ trẻ tự phát ở xã Tân Lập 1. Sau đó chị K. đi làm. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, chị K. xem camera thì phát hiện con bị người trông giữ trẻ là Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền đánh. Chị K. đến điểm giữ trẻ rước con về nhà và đưa đi thăm khám. Kết quả, bé N. bị sưng nhẹ ở vùng đầu, hiện tại sức khỏe bình thường. Qua làm việc với cơ quan công an, Tuyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.