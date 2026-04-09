Vụ án tại VRG: Cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM đang "bệnh nặng" ở nước ngoài?

Ngày 9-4, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị liên quan.

Xét xử vắng mặt

Trong số các bị cáo, có bà Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM) đang bị truy nã. Bà Lan bị đưa ra xét xử vắng mặt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tại phiên xử trước đó, luật sư bào chữa cho bà Lan cho biết đã nhiều lần liên hệ, vận động thân chủ trở về Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía luật sư, bà Lan đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, có khối u nghi ung thư phổi và mắc chứng trầm cảm nặng nên chưa thể tham gia tố tụng. Hồ sơ bệnh án đã được gửi về Việt Nam và chuyển đến cơ quan chức năng.

Lời hứa "tặng căn hộ"

Theo hồ sơ vụ án, khu đất "vàng" 6.201,9 m2 tại số 39-39B Bến Vân Đồn vốn là tài sản công thuộc sở hữu nhà nước, do các đơn vị thành viên của VRG quản lý sử dụng. Năm 2009, Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch VRG) đã thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để thành lập Công ty Phú Việt Tín. Ban đầu, công ty này có vốn góp của Cao su Đồng Nai (72%) và Cao su Bà Rịa (28%) để thực hiện dự án theo quy hoạch của Nhà nước.

Một số bị cáo tại toà

Thay vì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, các bị cáo đã lợi dụng các văn bản đề xuất của Ban Chỉ đạo 09 (do Đào Thị Hương Lan ký) để tác động UBND TPHCM ra quyết định thu hồi đất từ các công ty cao su và giao trực tiếp cho Công ty Phú Việt Tín. Hành vi này được xác định là trái quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Ngay sau khi có chủ trương giao đất, Lê Quang Thung đã chỉ đạo các công ty cao su thoái 99% vốn góp tại Phú Việt Tín cho phía Linh và Dừa (thông qua Công ty Retro và Công ty CP Việt Tín).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bà Đào Thị Hương Lan có mối quan hệ cá nhân từ trước với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa. Khi dự án tại 39-39B Bến Vân Đồn bắt đầu triển khai, Dừa và Linh đã tìm cách tiếp cận để nhờ bà Lan hỗ trợ các thủ tục về đất đai.

Dừa từng có ý định đưa tiền cho bà Lan nhưng bà không nhận. Thay vào đó, Dừa đã hứa sẽ để lại cho bà Lan 1 căn hộ sau khi dự án hoàn thành.

Chuỗi hành vi sai phạm này được xác định đã khiến khu đất công bị chuyển dịch sang sở hữu tư nhân không qua đấu giá, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 542 tỉ đồng.