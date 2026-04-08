Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng trình nhân sự bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ mới

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng nay (8/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Việc phê chuẩn bổ nhiệm các nhân sự này sẽ được Quốc hội thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: QH

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết nói trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo cơ cấu, Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Hiện Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giữ vai trò Bí thư Trung ương Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 16.

7 Phó Thủ tướng còn lại không tham gia Trung ương khóa 14, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Những bộ trưởng, trưởng ngành trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Các bộ trưởng, trưởng ngành này đều là đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngày 6/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các bộ trưởng, trưởng ngành không tham gia Trung ương khóa 14 có: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Trước khi làm công tác nhân sự thuộc khối Chính phủ, Quốc hội sẽ nghe Chánh án TAND tối cao trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.