Triều Tiên thử nghiệm tài sản quân sự đặc biệt, Hàn Quốc họp khẩn

Theo bản tin, Viện Khoa học Quốc phòng và Cục Quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ, bom sợi carbon, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động, cùng với đầu đạn chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tướng Kim Jong Sik, người giám sát các cuộc thử nghiệm, cho biết hệ thống vũ khí điện từ và bom sợi carbon là những “tài sản đặc biệt” của quân đội Triều Tiên.

Ngày 8/4, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng thử nhiều tên lửa trong 2 ngày trước đó. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử nghiệm như vậy.

Dù không nêu rõ số lượng tên lửa đạn đạo được phóng, Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động và khả năng tác chiến của đầu đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Một cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa đạn đạo chiến thuật đối đất mang tên Hwasongpho-11 Ka, được trang bị đầu đạn chùm, có thể “thiêu rụi mọi mục tiêu” trên diện tích lên tới 7 hecta, theo KCNA.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tái khẳng định quan điểm coi Hàn Quốc là “kẻ thù”, làm tiêu tan hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Sáng nay, Không quân Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ sẽ khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn trong tuần này, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và sinh tồn trong các chiến dịch chung.

Cuộc tập trận định kỳ 2 lần mỗi năm sẽ bắt đầu tại căn cứ không quân ở thành phố Gwangju từ ngày 10/4 và kéo dài 2 tuần, bao gồm các chương trình huấn luyện như phòng không, đánh chặn trên không và yểm trợ hỏa lực tầm gần.

Hàn Quốc sẽ huy động nhiều loại máy bay chiến đấu, bao gồm F-15K, KF-16 và F-35A, máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1, máy bay vận tải như KC-330 cũng như máy bay cảnh báo sớm E-737 Peace Eye. Phía Mỹ sẽ tham gia với các máy bay F-16 và RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ, cùng F/A-18 và MQ-9 Reaper của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Cuộc tập trận năm nay sẽ do phía Hàn Quốc dẫn dắt, trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Washington vào năm 2030, và sẽ tập trung kiểm chứng năng lực tiến hành các chiến dịch phối hợp, Không quân Hàn Quốc cho biết.

Cuộc diễn tập cũng nhằm kiểm tra và hoàn thiện các khái niệm tác chiến tích hợp giữa tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5, nhằm thích ứng với những thay đổi trong chiến tranh hiện đại.