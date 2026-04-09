Một hiệu trưởng trường phổ thông bị bắt

Ngày 9-4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh, là 2 cán bộ tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ; Trần Thu Đông và Hoàng Thị Xuân Hòa, là 2 cán bộ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Lập) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Doanh Nam, Giám đốc Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (đóng tại khu 4, xã Chân Mộng) là đơn vị thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như: Người tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa. Mỗi tháng, mỗi đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị. Tuy nhiên trong năm 2025, với vai trò giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thùy Linh nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện nhằm chiếm đoạt số tiền gần 680 triệu đồng, sử dụng trái nguyên tắc quy định.

Cùng với đó, tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập), nơi có học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước hỗ trợ 1.872.000 đồng/học sinh/tháng để phục vụ sinh hoạt và học tập, cơ quan điều tra xác định đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Từ năm 2024 đến nay, Hiệu trưởng Trần Thu Đông đã chỉ đạo kế toán Hoàng Thị Xuân Hòa nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh; qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước mà còn xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của các đối tượng yếu thế, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm và những tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.