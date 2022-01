Vụ 4 người tử vong nghi ngộ độc ở Hưng Yên: Bữa cơm ly biệt

Thứ Hai, ngày 03/01/2022 13:00 PM (GMT+7)

Mời các con về nhà ăn cơm trưa, bà Nguyễn Thị Thắm (trú tại thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên) không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy hai con gái và hai cháu ngoại.

Việc 4 người trong gia đình bà đột ngột qua đời nghi do ngộ độc thức ăn đã gây rúng động dư luận. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.

“Giá tôi không rủ các con về ăn cơm…”

Dù nhiều ngày đã trôi qua nhưng người dân sống tại thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của 2 người con gái và 2 người cháu ngoại của vợ chồng ông Nguyễn Văn Sản. Không ai hiểu nguyên nhân vì đâu mà xảy ra chuyện đau lòng đến vậy?

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân

Ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng ông Sản bên ngoài cửa đóng then cài. Một người hàng xóm của ông Sản nói với chúng tôi rằng, mấy ngày nay ông ấy tất tưởi chạy đi chạy lại nhà của hai đứa con gái để lo hậu sự cho cả hai con gái lẫn hai đứa cháu ngoại.

Ông ấy gần như kiệt sức trước sự việc quá đỗi đau lòng này. Phía trong căn nhà chỉ còn lại bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản – PV) và mấy người thân đến chia sẻ, động viên và đồng thời cũng là để canh bà Thắm không được nghĩ quẩn làm liều. Từ khi các con và các cháu xảy ra chuyện, bà Thắm ngất lên ngất xuống, không ăn uống gì.

Chốc chốc bà lại đòi người thân chở đến nhà để được nhìn con lần cuối. Một người thân trong gia đình kéo chúng tôi ra một góc và nói nhỏ: “Các cô đừng nói gì để lộ là cháu Tình đã mất rồi nhé. Chúng tôi phải giấu bà ấy đấy, không thì bà ấy sẽ chết mất. Mới đây bà ấy vẫn đòi tôi chở bà ấy đến bệnh viện để thăm cái Tình và chở đến nhà cái Thơm để nhìn con cháu lần cuối đấy. Tội nghiệp lắm”.

Trong lúc bà Thắm đòi chị gái chở mình đến bệnh viện thăm người con gái út thì ở xã bên cạnh, những người thân trong gia đình cùng chính quyền địa phương đang tổ chức tang lễ cho chị Tình. Thời điểm này, Hưng Yên hạn chế tụ tập đông người vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đám tang của chị Tình cũng lặng lẽ và thưa người.

Nghe lời dặn của người chị bà Thắm, chúng tôi thấy lòng se thắt. Không hiểu, khi hay tin người con gái út của mình cũng đã từ giã cõi đời thì bà Thắm sẽ thế nào? Ngay lúc này đây, khi người thân đang gào khóc thảm thiết trong đám tang của chị Tình thì bà Thắm vẫn không nguôi hy vọng con gái mình rồi sẽ qua khỏi. Đôi mắt vô hồn, bà Thắm nói chuyện với chúng tôi mà như đang lẩm nhẩm một mình. Bà bảo, bà không hiểu nổi chuyện gì đã xảy đến với gia đình mình. Bà Thắm cứ nói đi nói lại một câu rằng: “Giá như hôm đó tôi không rủ các con về nhà ăn cơm thì chúng nó đã không phải chết oan chết uổng thế này, còn tôi cũng không mất con mất cháu”.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của các nạn nhân

Khi được hỏi về bữa cơm định mệnh ngày hôm đó, bà Thắm nói mình không nhớ nổi ai đã ăn thứ gì hay ai không ăn thứ gì. Bữa cơm hôm đó cũng không có món gì đặc biệt, bởi việc con cháu bà về ăn sum vầy cùng bố mẹ cũng là chuyện thường xuyên. Bà Thắm chia sẻ: “Thông thường, vào những ngày cuối tuần, vợ chồng con cái hai đứa con gái nhà tôi vẫn hay về ăn cơm cùng bố mẹ. Hôm đó tôi đi chợ mua cục sạc thì gặp cái Tươi cũng đi chợ. Thấy vậy tôi mới rủ con là trưa vào nhà ăn cơm thì nó đồng ý. Vì cái Tươi đồng ý nên tôi lại gọi cho cái Tình là đưa con về nhà mẹ ăn cơm. Bữa trưa hôm đó cũng chỉ có mấy món ăn là rau cần, đậu phụ, vài quả trứng rán, chả và thịt rang. Vậy mà tôi nghe mọi người nói là trên mạng họ đồn nhà tôi ăn lẩu nấm nên bị ngộ độc”.

Một nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi

Theo lời bà Thắm thì bữa cơm hôm đó có tất cả 9 người gồm: hai vợ chồng bà và bố chồng; vợ chồng chị Tình và 2 đứa con. Riêng gia đình chị Tươi chỉ có 2 mẹ con, anh Dũng (chồng chị Tươi) hôm đó không có mặt vì được biết là anh sang Thái Bình giúp việc. Cũng theo lời bà Thắm chia sẻ thì bữa trưa hôm đó mọi người ăn uống vui vẻ và không ai có biểu hiện gì bất thường. Nhưng khoảng tầm 30 phút sau bữa ăn thì cháu N.V.H.N. (9 tuổi, con trai chị Tươi) có hiện tượng nôn, ói.

Gia đình gọi người thân biết về nghề y ở gần đó đến kiểm tra. Người này nói rất có thể cháu bé bị ngộ độc nên gia đình bà Thắm đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện Nhi tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Tại bệnh viện Nhi, cháu N. tỉnh táo hơn một chút. 5 phút sau khi bé N. đi bệnh viện, thì bé P.T.A.B. (5 tuổi, con chị Tình) cũng bị đau bụng dữ dội nên đã được gia đình đưa xuống Bệnh viện Nhi Hưng Yên cùng cấp cứu. Tuy nhiên, tối 26-12, cả hai cháu đều không thể qua khỏi. Gia đình từ chối giám định pháp y và đưa các cháu về quê tổ chức an táng.

Ngày 27-12, chị Tươi và chị Tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 28-12, chị Tươi qua đời. Trưa 29-12, chị Tình cũng không qua khỏi.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Cũng phải đi cấp cứu nhưng chồng chị Tình đã qua cơn nguy kịch. Hiện anh đã được lấy mẫu máu để xét nghiệm nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.

Ngồi cạnh vừa bóp tay vừa động viên em, chị của bà Thắm chia sẻ: “Vợ chồng cô chú ấy chỉ có 2 đứa con gái nhưng chúng nó ngoan và hiếu thảo lắm. Hầu như tuần nào chị em cũng bảo nhau đưa chồng con về ăn cơm cùng bố mẹ. Chúng nó cùng đều làm việc trong công ty, gia đình trước giờ chưa có va chạm gì. Kể cả là bố mẹ với con cái hay là chị em với nhau hoặc nội bộ trong gia đình chúng nó tôi cũng chưa nghe điều tiếng gì”. Bà Thắm cũng cho biết hôm xảy ra sự việc không có xảy ra điều gì bất thường, cũng không có người lạ xuất hiện.

Xảy ra vụ việc đau lòng khiến nhiều người dân thôn Lai Hạ Trung vô cùng bàng hoàng

Đang có mặt tại gia đình, nhiều người thân của các nạn nhân cho biết, mấy ngày nay thông tin trên mạng không chính thống, nhiều lời đồn thổi về cái chết của các nạn nhân sau bữa ăn với nhiều lý do vô căn cứ, khiến gia đình hết sức bất bình.

Một người thân của gia đình bức xúc nói: “Họ bảo do gia đình tôi có mâu thuẫn nội bộ nên mới tìm cách hạ độc nhau. Thực sự là lúc này gia đình chúng tôi đang vô cùng đau khổ lại phải nghe những lời đồn vô căn cứ, không đúng, khiến mọi người rất mệt mỏi”.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Thắm

Nhiều người dân thôn Lai Hạ Trung vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Nguyễn Thị K, (76 tuổi), hàng xóm nhà bà Thắm nói rằng: “Tôi sống từng này tuổi mà chưa từng thấy sự việc nào đau lòng đến thế. Vợ chồng ông Sản, bà Thắm trước giờ luôn sống hòa thuận cùng con cái. Chưa bao giờ tôi thấy gia đình họ to tiếng với nhau. Nhìn hai cô con gái nhà đó hiếu thảo với bố mẹ, chúng tôi vẫn hay nói đùa: “Đấy, cần gì cứ phải có thằng chống gậy làm gì. Đẻ con gái sau này già chúng nó chăm chả bằng mấy con dâu à?”.

Căn bếp nơi đồ ăn được nấu tại bữa trưa định mệnh

Chứng kiến sự việc chưa từng có trong thôn, anh Lê Đức M. buồn rầu chia sẻ: “Chẳng ai biết nguyên nhân vì sao dẫn đến việc các con, các cháu ông Sản tử vong nhưng chúng tôi cứ thắc mắc một điều là tại sao tất cả cùng ăn thức ăn giống nhau mà lại chỉ có 5 người bị ngộ độc. Nhưng dù là nguyên nhân gì thì nỗi đau này là quá lớn đối với vợ chồng ông Sản. Có hai đứa con gái, giờ chúng nó “bỏ đi” cả hai, những ngày tháng sau này không biết ông bà ấy sống thế nào đây...”.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo huyện Kim Động cho hay, các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với Công an tỉnh và Công an huyện để khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.

