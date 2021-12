Hai cháu bé đau bụng, nôn mửa rồi tử vong sau bữa cơm trưa nhà ông ngoại

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 17:14 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 cháu bé sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên.

Chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Hùng An (huyện Kim Động, Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ vụ ngộ độc khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo lãnh đạo xã Hùng An, vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. ở xã Hùng An có các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa.

Tại bữa cơm có 2 con gái của vợ chồng ông S. là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình.

Sau khi ăn cơm trưa xong và ra về, đến buổi tối cùng ngày cháu N.V.H.N. (8 tuổi con chị Tươi) và cháu P.T.A..B. (4 tuổi, con chị Tình) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong.

Lúc này, 2 người mẹ của cháu B. và N. cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

“Sau bữa cơm trưa chỉ có 4 người là 2 cháu bé và 2 người mẹ có triệu chứng đau bụng và buồn nôn còn những người khác không sao”, lãnh đạo xã Hùng An nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Hùng An, hiện chị Tươi và Tình không sinh sống tại địa bàn xã Hùng An, bữa cơm trưa 26/12 chỉ là cơm gia đình. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 cháu.

Nguồn: http://danviet.vn/hai-chau-be-dau-bung-non-mua-roi-tu-vong-sau-bua-com-trua-nha-ong-ngoai-502021...Nguồn: http://danviet.vn/hai-chau-be-dau-bung-non-mua-roi-tu-vong-sau-bua-com-trua-nha-ong-ngoai-502021281217154473.htm