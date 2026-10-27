Vụ 2 kẻ cầm kiếm cố thủ trên mái nhà: Chủ nhà sống ở nước ngoài

Sáng 27/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái căn nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu.

Theo lãnh đạo địa phương, sau gần 10 giờ cố thủ trên mái nhà, hai đối tượng đã chấp hành yêu cầu của lực lượng công an và ra đầu hàng vào tối 26/10.

Một trong hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà.

“Căn nhà xảy ra vụ việc do người dân địa phương mới xây dựng không lâu. Khoảng 10 ngày trước đã cho một phụ nữ từ nơi khác đến thuê trước. Thời điểm công an bao vây căn nhà, chủ nhà đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài”, vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, vào trưa 26/10, lực lượng Công an Thanh Hóa phối hợp Công an TP Hải Phòng bất ngờ tiếp cận, bao vây căn nhà nằm cạnh tỉnh lộ 522, thuộc thôn Gia Miêu (xã Hà Long), gần lối lên nút giao cao tốc Bắc - Nam. Khi lực lượng chức năng tiến vào, một phụ nữ bị bắt giữ, trong khi hai người đàn ông chạy lên nóc nhà cố thủ.

Người dân tập trung đông xem cảnh sát vây bắt hai đối tượng.

Trong quá trình bị bao vây, hai đối tượng mang theo kiếm dài và gậy, có hành vi chống trả quyết liệt, khiến lực lượng chức năng phải tổ chức vận động, thuyết phục. Khuya cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ thành công 2 đối tượng này. Theo công an, nhóm đối tượng trên liên quan đến một vụ án ma túy do Công an TP Hải Phòng điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.