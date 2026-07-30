Dùng rựa chém bị thương 2 cán bộ công an rồi cố thủ trong nhà

Ngày 30/7, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) sau khi dùng hung khí gây thương tích cho 2 cán bộ công an xã.

Đối tượng Trần Hoàng Diệu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQT

Khoảng 18h ngày 29/7, trên đường đi nhậu về Trần Hoàng Diệu gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang (Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng). Dù không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước nhưng Diệu chặn đường gây sự, có lời nói xúc phạm và dùng tay đánh vào mặt anh Sang. Sau đó, Diệu dùng rựa đuổi chém anh Sang.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng đến nhà Diệu để triệu tập làm việc. Diệu không chấp hành, cầm rựa cố thủ trong nhà. Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu bất ngờ xông ra chém liên tiếp khiến hai cán bộ bị thương. Sau khi hành hung cán bộ công an, Diệu chốt cửa cố thủ trong nhà.

Nhận thấy tính chất manh động của đối tượng, Công an xã Vĩnh Hoàng báo cáo Công an tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau 3 giờ thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng Diệu vẫn kiên quyết cố thủ và cầm chặt hung khí trên tay.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu. Ảnh: CAQT

Khi lực lượng chức năng đang vận động, đối tượng Diệu cầm rựa lao ra tấn công nhằm tẩu thoát. Tổ công tác áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công Trần Hoàng Diệu.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.