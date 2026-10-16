Công an Huế truy bắt 2 đối tượng cướp tài sản của nữ du khách nước ngoài

Ngày 16/10, Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của hai nữ du khách nước ngoài, đồng thời thu hồi tài sản để trao trả cho người bị hại.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng. Ảnh: CACC.

Khoảng 15h ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi, cùng mang quốc tịch Ý) đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú tại phường Thuận An, TP Huế; hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú tại phường Thuận An, TP Huế). Chiếc điện thoại là tang vật vụ việc cũng được thu hồi.

Hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất. Ảnh: CACC.

Sau khi nhận lại tài sản, 2 nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.