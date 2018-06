VTV vẫn chưa có bản quyền World Cup, tại sao?

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Mức giá mà đối tác đưa ra quá cao là lý do chính khiến VTV phải kéo dài cuộc đàm phán từ năm 2016 đến sát giờ "mở màn" World Cup 2018 vẫn chưa xong.

Trưa 7-6, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khẳng định đơn vị này chưa có được bản quyền truyền hình World Cup 2018. Tuyên bố trên phủ định hoàn toàn thông tin trước đó rằng VTV đã mua được bản quyền giải đấu tại Nga.

Công ty Infront Sports & Media có trụ sở tại Singapore đã được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. 4 kỳ World Cup gần nhất, Việt Nam đều mua được bản quyền phát sóng giải đấu, đơn vị đứng ra đàm phán là VTV và FPT.

World Cup đang đến gần khiến vấn đề bản quyền của VTV càng trở nên nóng bỏng.

Tuy nhiên mức giá lần này mà đối tác đưa ra là quá cao khiến nhà đài Việt Nam phải ngần ngừ. Cụ thể VTV muốn mua với giá 10,3 triệu USD nhưng Infront Sports & Media lại muốn đưa con số này lên mức 14 triệu USD (hơn 300 tỷ đồng).

Đây thực sự là một con số gây choáng váng bởi nếu nhìn vào lịch sử bản quyền World Cup 2006 mà Việt Nam đã mua là 2 triệu USD, năm 2010 là 2,7 triệu USD và năm 2014 là 7 triệu USD. Tức là mức giá năm nay gấp đôi so với cách đây 4 năm và gấp 7 lần so với cách đây 12 năm.

Cũng cần phải nhìn vào thực tế là con số mà Infront Sports & Media đưa ra cho Việt Nam không phải quá cao. Nhìn sang các bạn láng giềng Đông Nam Á là Thái Lan họ phải bỏ ra 44 triệu USD để có quyền phát sóng các trận đấu tại World Cup con số này gấp đôi những gì họ bỏ ra cách đây 4 năm (20 triệu). Singapore quốc gia với số dân ít hơn chúng ta cũng phải bỏ ra 25 triệu USD (năm 2014 chỉ là 15 triệu) cho bản quyền World Cup 2014.

Như vậy so với các láng giềng thì Việt Nam có mức giá "khá hời", tại sao VTV lại cứ khăng khăng chỉ muốn mua với giá 10 triệu. Nguyên nhân có lẽ nằm ở việc nguồn thu. Cụ thể nếu mua được bản quyền World Cup thì nguồn thu bù đắp khoản chi phí bỏ ra của VTV chỉ là quảng cáo. Những mùa Euro và World Cup trước đó VTV cho biết đã lỗ khoảng 40-50% và nếu chấp nhận con số 14 triệu đô của đối tác nhà đài Việt Nam có thể lỗ tới 90%

Tất nhiên không phải là không có giải pháp cho vấn đề này. Hãy nhìn sang Singapore 3 công ty là Singnet Pte Ltd, MediaCorp Pte Ltd, Starhub Cable Vision Ltd đã cùng bắt tay nhau để có được bản quyền World Cup. Nếu VTV có thể cùng FPT hoặc HTV hợp tác sẽ giúp khán giả có được một mùa World Cup trọn vẹn.

Nếu không, khán giả Việt Nam chỉ còn một cách quen thuộc là xem chùa các trận đấu qua Internet hay nói cách khách dùng link lậu.