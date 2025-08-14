Người đàn ông bơi qua sông từ nước thành viên NATO để gia nhập quân đội Nga

Nghi phạm 49 tuổi bị bắt giữ được xác định là công dân Ba Lan. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo tờ Euromaidan Press, người đàn ông Ba Lan này nhập cảnh vào Estonia từ Serbia, mang theo một số vật dụng thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine như ruy băng Thánh George hoặc ký hiệu chữ “Z” – ký hiệu được quân đội Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine.

Người này bị biên phòng Estonia phát hiện khi đang bơi qua sông Narva – ranh giới tự nhiên giữa Estonia và Nga. Narva là một con sông ngắn nhưng quan trọng ở khu vực phía đông bắc châu Âu. Con sông bắt nguồn từ hồ Peipus (Peipsi) và chảy về phía bắc ra vịnh Phần Lan.

Tại nhiều đoạn trên sông Narva, bờ sông Estonia và bờ sông Nga chỉ cách nhau vài chục mét, có nơi người dân hai bên thậm chí có thể nhìn rõ nhau. Thành phố Narva của Estonia nằm ngay bên bờ tây, đối diện là thị trấn Ivangorod của Nga, chỉ cách nhau một cây cầu hẹp. Do vị trí địa lý như vậy, Narva còn là khu vực nhạy cảm về an ninh và kiểm soát biên giới giữa NATO và Nga. Estonia là quốc gia vùng Baltic, gia nhập NATO vào năm 2004.

Người đàn ông tìm cách vượt sông Narva để sang Nga, được cho là có ý định gia nhập quân đội Nga. Ảnh: RMF24.

Công tố viên Estonia Gardi Anderson nói với báo giới rằng các trường hợp như trên “gián tiếp đe dọa an ninh của Estonia cũng như toàn bộ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu”. Một tòa án ở Estonia đã ra lệnh tạm giam trong hai tháng, với lý do nghi phạm có thể bỏ trốn hoặc tiếp tục tìm cách vượt biên nếu được thả ngay.

Người phát ngôn Cơ quan An ninh Nội địa Estonia, bà Marta Tuul nói: “Để ngăn chặn các hành vi như vậy, chúng tôi cũng truy tố cả công dân nước ngoài nếu họ tìm cách ủng hộ hoạt động quân sự của Nga thông qua lãnh thổ Estonia”.

Kể từ năm 2022, Estonia là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, cung cấp hàng trăm triệu euro viện trợ quân sự, hỗ trợ vũ khí như tên lửa Javelin và đạn pháo, cũng như huấn luyện hơn 1.500 binh sĩ Ukraine.

Công dân Ba Lan nói trên sẽ bị xét xử theo luật pháp Estonia, vốn hình sự hóa hành vi tham gia các hoạt động tấn công quân sự ở nước ngoài. Vụ việc này có thể trở thành tiền lệ cho cách các nước vùng Baltic xử lý những trường hợp tìm cách gia nhập quân đội Nga.