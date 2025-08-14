Ông Zelensky so mức thương vong và lợi thế quân sự 2 phía trong xung đột Nga-Ukraine

Trong một cuộc họp báo kín hôm 12-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đang chịu tổn thất gấp 3 lần so với các lực lượng của Kiev trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Ông Zelensky nói “tổn thất của Nga mỗi ngày là khoảng 1.000 – 500 người thiệt mạng và 500 người bị thương - và con số này gấp 3 lần thương vong của phía Ukraine".

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 12-8 nói rằng trong xung đột Nga-Ukraine, Moscow chịu tổn thất về binh sĩ gấp 3 lần so với Kiev. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ông Zelensky lấy ví dụ rằng trong ngày 11-8 Nga đã mất gần 1.000 binh sĩ: 531 người thiệt mạng, 428 người bị thương và 5 người mất tích, trong khi Ukraine báo cáo 18 binh sĩ thiệt mạng, 243 người bị thương và 79 người mất tích.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng số liệu ngày 11-8 là “gần như ở mức trung bình” cho tương quan về thiệt hại về người giữa hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cũng trong buổi họp báo, ông Zelensky nói rằng Nga có lợi thế gấp 3 lần Ukraine về quân số, gấp 2,4 lần về pháo binh, trong khi Kiev có nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV PFV) theo tỉ lệ 1,4/1 so với phía Moscow.

Kyiv Independent lưu ý rằng tờ báo này không thể xác minh thông tin mà ông Zelensky tuyên bố.

Nga cũng chưa có bình luận về thông tin này.

Một báo cáo hồi tháng 6-2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) ước tính rằng kể từ đầu chiến sự (tháng 2-2022), Ukraine đã mất 400.000 quân nhân do thiệt mạng hoặc bị thương, thấp hơn con số 43.000 mà ông Zelensky công bố hồi cuối năm 2024.

Quân đội Ukraine và CSIS đều cho rằng Nga đã chịu thương vong vượt quá 1 triệu người, kể cả tù binh chiến tranh.

Nga không công bố số liệu về thương vong ở phía mình trong cuộc xung đột với Ukraine.