VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo

Ngày 3-9, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về 2 tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế"

Liên quan vụ án, em trai ông Tam là bị can Phạm Xuân Tình (cựu Giám đốc Công ty Asanzo) cũng bị truy tố tội "Trốn thuế"

Công ty Asanzo được thành lập vào năm 2016. Đến năm 2019, công ty này bị Cục Thuế TP HCM thanh tra.

Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo

Thanh tra xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Công ty Asanzo láp ráp mặt hàng điều hoà nhiệt độ thành phẩm rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế. Kết luận giám định về thuế thể hiện tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định những người liên quan khai rằng Công ty Sa Huỳnh được thành lập năm 2018 và cũng chính ông Phạm Văn Tam là chủ công ty này. Mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo.

Ngày 5-9-2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, khai báo là nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh... xuất xứ Trung Quốc.

Kết quả kiểm tra hải quan xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện.

Sau khi vụ án buôn lậu tại Công ty Sa Huỳnh bị phanh phui, ông Tam chỉ đạo cấp dưới né tránh cơ quan chức năng và chu cấp cho cấp dưới mỗi tháng 30 triệu đồng.