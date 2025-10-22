Việt Nam – Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với Tổng thống Phần Lan trước cuộc hội đàm. ﻿Ảnh: TTXVN

Cuộc hội đàm diễn ra sau lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, quan hệ song phương vẫn tiếp tục phát triển bền chặt.

Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam - đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Phần Lan; ghi nhớ sự hỗ trợ của Phần Lan dành cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước và bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục là đối tác, là bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Định hướng chiến lược lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb trao đổi về những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ tương xứng với tầm vóc hiện có.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Hai bên nhất trí khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, hàng tiêu dùng.

Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam và sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường EU cũng như ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, Phần Lan - ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Phần Lan khuyến khích các doanh nghiệp của nước này đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh như công nghệ xanh, công nghệ chế biến, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ hậu cần.

Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế tuần hoàn, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn Phần Lan tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập và đóng góp hiệu quả vào xã hội sở tại, làm cầu nối quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có các vấn đề an ninh khu vực, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới; ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt xung đột.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên ủng hộ quan điểm chung của ASEAN về tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác chiến lược, trong đó đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam - Phần Lan vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Chiều 21/10, tại thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo.