Lầu Năm Góc khó chịu với nhà báo Mỹ khi bị hỏi về chiếc cà vạt gây tranh cãi của Bộ trưởng Hegseth

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 17/10 dự cuộc họp với phái đoàn Ukraine, đeo chiếc cravat gây tranh cãi. Ảnh: AFP

Trong chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth xuất hiện với chiếc cà vạt mang ba màu đỏ, trắng và xanh dương. Nhà báo S.V. Date của tờ HuffPost đặt câu hỏi liệu ông Hegseth có biết rằng chiếc cà vạt này gây tranh cãi vì trông giống màu cờ Nga hay không.

Ông Parnell trả lời với vẻ khó chịu: “Mẹ anh mua nó cho ông ấy – và đó là chiếc cà vạt yêu nước của người Mỹ, đồ ngốc”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, nhắc việc ông Hegseth thường xuyên mặc trang phục có in hình hoặc mang họa tiết quốc kỳ Mỹ. Nhà báo hỏi liệu Bộ trưởng Hegseth có nắm rõ quy định trong Bộ luật về quốc kỳ Mỹ – trong đó nêu rõ: “Quốc kỳ không được dùng làm quần áo, chăn phủ hay rèm trang trí” – hay không.

Lần này, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson, lên tiếng: “Nếu việc yêu nước đến mức muốn thể hiện nó từ đầu đến chân bị coi là tội lỗi trong mắt những người cánh tả ở HuffPost, thì hãy coi ông Hegseth là người có tội. Ông ấy là một người yêu nước và tôn kính quốc kỳ Mỹ”.

Tranh cãi về thái độ ứng xử của các quan chức Mỹ với giới báo chí gần đây không phải lần đầu xảy ra. HuffPost cho rằng việc các phát ngôn viên của chính quyền ông Trump đáp trả nhà báo bằng lời lẽ thô lỗ dường như đang trở thành “xu hướng”, đặc biệt là khi đối tượng là phóng viên của họ.

Tuần trước, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi phóng viên S.V. Date hỏi ai là người chọn Hungary làm địa điểm tổ chức cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Putin, thư ký báo chí Karoline Leavitt đã trả lời cộc lốc: “Mẹ anh đấy”.

Sau khi bị chỉ trích, bà Leavitt đăng ảnh chụp màn hình cuộc trao đổi lên mạng xã hội, gọi nhà báo này là “kẻ viết thuê cánh tả” thường xuyên “làm phiền điện thoại của tôi bằng luận điệu của đảng Dân chủ”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng lên tiếng về vụ “cà vạt gây tranh cãi” của ông Hegseth. “Hoặc có thể ông Hegseth đang mang màu sắc của nước Mỹ”, ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng chiếc cà vạt của ông Hegseth có thể tượng trưng cho “Mỹ, Cuba, Cộng hòa Czech, Campuchia hoặc khoảng 30 quốc gia khác có quốc kỳ màu đỏ, trắng hoặc xanh”. Nhưng “kỳ lạ thay, mọi người chỉ tập trung vào chi tiết chiếc cà vạt đó có màu giống với màu cờ Nga”, ông Vance nói.