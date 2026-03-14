Giá nhiên liệu tăng, giá cước vận tải nhiều nơi đội tới 50%

Do biến động giá nhiên liệu trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông, chi phí vận tải trong nước tăng mạnh, nhiều địa phương ghi nhận giá cước vận tải tăng tới 50%. Thông tin này được Bộ Xây dựng báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu tăng đang ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các loại hình vận tải. Trong lĩnh vực hàng không, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận hành, việc giá Jet A-1 tăng khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng mạnh, có thể tăng trên 70% nếu giá nhiên liệu tiếp tục leo thang.

Đối với vận tải biển và đường thủy nội địa, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 - 40% chi phí vận hành. Khi giá nhiên liệu tăng 20%, giá vận tải biển có thể tăng khoảng 15%, vận tải thủy nội địa tăng khoảng 18%. Một số tuyến vận tải quốc tế phải kéo dài hành trình do tránh khu vực xung đột, làm chi phí tăng cao, thậm chí giá dịch vụ vận tải có tuyến tăng 2 - 3 lần.

Giá nhiên liệu tăng do ảnh hưởng tình hình thế giới đang gây áp lực lớn lên hoạt động vận tải, logistics và hàng không tại Việt Nam. Bộ Xây dựng cho biết có tuyến vận tải đã điều chỉnh giá cước tăng tới 50%.

Trong lĩnh vực đường bộ, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 - 40% giá thành vận tải, khiến nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh giá cước. Báo cáo cho thấy một số địa phương ghi nhận mức tăng trên 30%, trong đó Ninh Bình tăng đến 50%, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Lào Cai tăng trên 30%. Tại các tỉnh miền núi, có tuyến vận tải tăng tới 50% do quãng đường khó khăn và mức tiêu hao nhiên liệu lớn.

Lĩnh vực đường sắt cũng đã điều chỉnh tăng giá cước từ ngày 8/3/2026, trong đó vận tải hàng hóa tăng khoảng 15%, vận tải hành khách tăng khoảng 10% do chi phí nhiên liệu tăng. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu trong xây dựng chiếm khoảng 3 - 5% tổng chi phí, hiện chưa vượt dự phòng nhưng có nguy cơ gây áp lực nếu giá tiếp tục biến động.

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục có giải pháp bảo đảm nguồn cung, điều hành giá xăng dầu, đồng thời xem xét các chính sách về thuế, phí và tín dụng nhằm giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp vận tải, hạn chế tác động đến giá hàng hóa và đời sống người dân.