Kho dự trữ tên lửa của Mỹ 'bốc hơi' trong cuộc chiến với Iran

Xung đột đang 'rút cạn' kho vũ khí của Mỹ

Financial Times hôm thứ Sáu (13/3) dẫn lời ba quan chức am hiểu tình hình cho biết, các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang nhanh chóng làm suy giảm các kho vũ khí quan trọng của Washington.

Nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiêu hao lượng vũ khí chiến lược tương đương nhiều năm chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Sự cạn kiệt nhanh chóng này bao gồm cả các tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến.

Một quan chức nắm rõ hoạt động quân sự cho biết, chiến dịch này đã tiêu tốn số lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk, buộc Hải quân Mỹ phải mất nhiều năm để bổ sung lại kho dự trữ.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, quân đội Mỹ đã sử dụng 168 tên lửa Tomahawk chỉ trong 100 giờ đầu tiên của cuộc chiến với Iran.

Mỗi tên lửa Tomahawk mang đầu đạn khoảng 1.000 pound (khoảng 454 kg), có giá khoảng 3,6 triệu USD và được sản xuất bởi công ty quốc phòng RTX của Mỹ.

Quốc hội Mỹ có thể đối mặt tranh cãi ngân sách

Tờ Financial Times cho biết Lầu Năm Góc sẽ sớm gửi yêu cầu chính thức tới Nhà Trắng và Quốc hội về việc tăng thêm 50 tỷ USD chi tiêu quân sự. Dự luật tài trợ cho cuộc chiến tại Iran được dự báo sẽ gây tranh cãi tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Theo báo cáo, cuộc chiến này đang gây ra tổn thất vô cùng lớn. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho 6 ngày đầu của chiến dịch tại Trung Đông lên tới 11,3 tỷ USD, trong đó phần lớn dành cho đạn dược.

Sự chênh lệch lớn về chi phí giữa vũ khí Mỹ và các phương tiện tấn công giá rẻ của Iran cũng đang làm dấy lên lo ngại trong giới lập pháp Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly cho rằng vấn đề này phản ánh một thách thức chiến lược.

"Mỗi quả đạn chúng ta đang bắn như tên lửa Patriot hay THAAD, đều trị giá hàng triệu USD", ông Kelly nói.

Trong khi đó, Iran chủ yếu sử dụng máy bay không người lái giá rẻ để tấn công. "Xét về mặt toán học, điều này rõ ràng không có lợi cho chúng ta", ông nhận định.