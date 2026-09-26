Chọn tạo giống bò cho thịt ngon là một trong những nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Ông Phạm Kim Đăng, Phó cục trưởng Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơ quan chuyên môn đã mời các chuyên gia quốc tế đánh giá bò H'Mông trên nhiều phương diện như đặc điểm di truyền, tầm vóc, thể trạng. Kết quả cho thấy giống bò này có tiềm năng lớn, với "điểm xuất phát" được đánh giá thậm chí cao hơn Hanwoo, giống bò thịt nổi tiếng của Hàn Quốc.

Hanwoo được Hàn Quốc đầu tư mạnh về chọn giống và công nghệ chăn nuôi, trở thành một trong những dòng bò thịt cao cấp của nước này. Theo ông Đăng, Việt Nam đã đưa một số công nghệ chăn nuôi vào thử nghiệm trên bò H'Mông và nhận thấy nhiều tiềm năng.

Từ tiềm năng này, trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Cục Chăn nuôi và Thú y đã đưa vào kế hoạch, đặt hàng các đơn vị nghiên cứu, chọn tạo giống bò H'Mông theo hướng chất lượng cao như bò Hanwoo của Hàn Quốc hoặc bò Kobe của Nhật Bản.

Thịt bò H"Mong có vân mỡ đẹp, chất lượng thơm ngon. Ảnh: PV

Cục đã đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện do đơn vị có đủ nhân lực, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả vẫn cần sự đồng hành, tham gia của doanh nghiệp.

Bước tiếp theo là đưa hệ thống đánh giá, xếp hạng chất lượng thịt theo các hệ thống đánh giá của Hàn Quốc và Nhật Bản vào áp dụng. Ông Đăng cho rằng, lâu nay Việt Nam thường nói sản phẩm "ngon", nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể để xác định chất lượng "ngon" ở mức độ nào.

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, chất lượng thịt được đánh giá, xếp hạng dựa trên những tiêu chí cụ thể. Theo đó, Việt Nam sẽ nhập khẩu quy trình đánh giá này để người nghiên cứu và người sản xuất có những tiêu chuẩn cụ thể để hướng tới.

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, nhiệm vụ chọn tạo giống bò thịt chất lượng cao đã được đặt trong nhóm công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, việc triển khai đòi hỏi nguồn lực lớn về nhân lực, thiết bị và nghiên cứu, do đó cần sự tham gia của các viện, trường và đơn vị chuyên môn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng giao các cơ sở nghiên cứu, trong đó có học viện và các đơn vị thuộc lĩnh vực thú y, phối hợp thực hiện, đồng thời xây dựng hướng dẫn để đưa công nghệ đến các vùng chăn nuôi.

Bò H'Mông hiện được nuôi phổ biến ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và được biết đến với khả năng thích nghi tốt với điều kiện địa phương. Theo ông Đăng, một số sản phẩm thịt bò H'Mông trên thị trường đã có giá cao, khoảng 1,2 triệu đồng một kg; một số chuỗi nhà hàng tại Hà Nội cũng bắt đầu đưa dòng thịt này vào kinh doanh.

Điểm khác biệt của giống bò H'Mông

GS.TS Nguyễn Xuân Trạch, nguyên Phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết bò H'Mông là giống bò có đặc điểm di truyền riêng, nguồn gen đa dạng và đã trải qua quá trình thích nghi lâu dài với điều kiện vùng núi cao. Đây là những nơi có khí hậu khắc nghiệt, nguồn thức ăn và điều kiện chăn nuôi không thuận lợi như ở khu vực đồng bằng.

Bò H'Mông là giống bò có đặc điểm di truyền riêng, nguồn gen đa dạng và đã trải qua quá trình thích nghi lâu dài với điều kiện vùng núi cao. Ảnh: PV

So với bò Vàng nội địa, bò H'Mông có tầm vóc lớn hơn. Khối lượng khi trưởng thành tương đương bò Lai Sind, trong khi tỷ lệ thịt xẻ đạt khoảng 55%. Dù vậy, xét về kích thước cơ thể, giống bò này vẫn chưa thể sánh với nhiều giống bò thương phẩm hiện đại.

Do đó, giá trị của bò H'Mông không nằm ở việc có kích thước lớn nhất hay tạo ra sản lượng thịt cao nhất. Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa đặc điểm di truyền, khả năng thích nghi tốt với môi trường vùng núi và những đặc tính riêng của thịt.

Theo các nghiên cứu được GS Trạch dẫn lại, thịt bò H'Mông có thớ khá mịn, độ mềm tốt hơn một số giống bò địa phương khác và khả năng giữ nước tương đối tốt. Những đặc điểm này có thể tạo lợi thế trong chế biến, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến chất lượng và cảm nhận khi sử dụng thịt.

GS Trạch cho rằng nguồn gen đa dạng của bò H'Mông mở ra khả năng chọn lọc những cá thể có các đặc điểm mong muốn như sinh trưởng nhanh, tỷ lệ thịt xẻ cao, sử dụng thức ăn hiệu quả và có chất lượng thịt phù hợp. Quan trọng hơn, quá trình chọn lọc vẫn có thể duy trì khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên vốn là ưu thế của giống bò bản địa.

Vì vậy, hướng phát triển bò H'Mông không phải là tìm cách khẳng định giống bò này hiện đã tương đương Wagyu hay Hanwoo. Điều quan trọng là xác định, chọn lọc và chuẩn hóa những đặc tính nổi bật vốn có để nâng cao giá trị của giống bò này.

Quần thể bò H'Mông hiện tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc, trong đó khu vực Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, có hơn 105.000 con. Một số địa phương khác như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu cũng có bò H'Mông nhưng mức độ thuần chủng không đồng đều.

Ông Phạm Kim Đăng chia sẻ, xây dựng được một sản phẩm mang thương hiệu quốc gia đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Ở giai đoạn đầu có thể chưa nên đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Các địa phương rất quyết tâm, nhưng để đi được đường dài cần tổ chức sản xuất tốt, đồng thời có sự đồng hành và tham gia của doanh nghiệp.