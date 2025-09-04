Vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân bị đề nghị truy tố

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) về các tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”.

Trước đó cuối tháng 7, sau quá trình xét xử, HĐXX TAND Khu vực 16 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ, để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra bổ sung, Công an TPHCM đã làm việc với một số người có liên quan tới vụ án.

Đối với hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty cổ phần Tân Tân, công an đã tách ra để điều tra xử lý và tiếp tục làm rõ theo quy định.

Đối với các kết luận giám định thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi Cục Thuế TPHCM để giải thích kết luận giám định. Tuy nhiên, đến nay công an chưa nhận được phản hồi nên sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung theo quy định.

Như vậy, sau khi điều tra bổ sung, Công an TPHCM vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân về tội “Trốn thuế” và “Không chấp hành bản án”.

Công ty cổ phần Tân Tân

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần Tân Tân được thành lập năm 2007, do ông Tân nắm 80% cổ phần, ông Tuấn và bà Phụng (vợ ông Tân) mỗi người 10%. Tất cả hoạt động do ông Tân quản lý, điều hành.

Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tân Tân cung cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh nhưng sau đó không cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến việc bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương (cũ).

Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm nhưng các bị cáo không thực hiện.

Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương 2 lần ban hành quyết định yêu cầu thi hành và cưỡng chế thi hành án, nhưng các bị can vẫn không chấp hành. Do đó, cơ quan thi hành án kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố hình sự đối với các bị can về tội “Không chấp hành án”.

Về tội danh “Trốn thuế”, vào năm 2015, ông Trần Quốc Tân đứng ra cho Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân (do con trai ông Tân làm chủ) thuê lại nhà xưởng và kho trên diện tích của Công ty cổ phần Tân Tân ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Giá thuê là 100 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê từ năm 2015 đến năm 2030.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần Tân Tân thu tiền cho thuê nhà xưởng và kho được 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện việc xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế đối với doanh thu của doanh nghiệp.