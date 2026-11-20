"Chúng tôi có mối quan hệ, song đã không gặp nhau", Tổng thống Donald Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một hôm 19/11, khi được phóng viên NBC News hỏi về lý do ông không gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dù từng đề cập khả năng này.

Ông Trump khẳng định "có quá nhiều cuộc gặp" trong chuyến công du châu Á và không thể sắp xếp được lịch trình, nhưng tuyên bố sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên "vào thời điểm nào đó".

Giới chức Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Ông Trump lên chuyên cơ Không lực Một ở Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 19/11. Ảnh: AP

Ông Trump tuần này tới Manila, Philippines để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, sau đó đến thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc để tham dự Hội nghị các lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Tổng thống Trump lần đầu họp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị APEC.

Trước khi lên đường tới châu Á hôm 16/11, ông nói với các phóng viên rằng "có thể" sẽ gặp ông Kim Jong-un ở Trung Quốc, ám chỉ khả năng lãnh đạo Triều Tiên tới Thâm Quyến. "Ông ấy có thể đến. Tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào Chủ tịch Tập", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump nhắc lại khả năng này trong cuộc gặp hôm 17/11 với giới lãnh đạo nhóm Bộ Tứ tại Manila, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN. "Ông ấy muốn làm vậy. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump cho biết khi được hỏi liệu lãnh đạo Triều Tiên có tham dự hội nghị APEC hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 18/11 tuyên bố Tổng thống Trump "nghiêm túc" về đối thoại với ông Kim, song thừa nhận cuộc gặp giữa hai lãnh đạo có thể sẽ không diễn ra. "Nếu chúng tôi có vấn đề với Triều Tiên, cách duy nhất để giải quyết là đối thoại với họ", ông Rubio nói với các phóng viên tại Manila, thêm rằng Tổng thống Trump "sẵn sàng thực hiện điều đó".

Tổng thống Trump (trái) và lãnh đạo Kim Jong-un bước qua giới tuyến liên triều tại Bàn Môn Điếm ngày 30/6/2019. Ảnh: AFP

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từng ba lần gặp ông Kim vào tháng 6/2018, tháng 2/2019 và tháng 6/2019 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng đều không đạt được thỏa thuận.

Theo truyền thông Hàn Quốc, lãnh đạo Kim Jong-un dường như đã tỏ ra không hưởng ứng đề nghị gặp mặt của Tổng thống Trump.

Lãnh đạo Triều Tiên hôm 15-16/11 cùng vợ con thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đang xây dựng tại thành phố Samjiyon, gần biên giới Trung Quốc. Hai ngày sau, ông thị sát một trường đại học hải quân và các công trường xây dựng ở bờ biển phía đông đất nước.