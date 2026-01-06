Cơ quan khí tượng cảnh báo rét buốt ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng

Hà Nội chuyển rét 10 độ

Sáng 6/1, ngày thứ hai miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường cả 15 tỉnh, thành phố nhiệt độ thấp nhất đều xuống dưới 15 độ C. Trong đó, thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cao 1.500 m với mức nhiệt 3 độ. Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ) đều 6 độ C.

Nhiều khu vực núi cao khác cũng ghi nhận mức nhiệt 7-9 độ C gồm Pha Đin (Điện Biên), Bắc Yên (Sơn La), Bắc Hà (Lào Cai), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), Ngân Sơn (Thái Nguyên), Nguyên Bình, Trung Khánh (Cao Bằng), Bắc Sơn (Lạng Sơn).

Cảnh báo rét buốt ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (ngày 6/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm từ 3 đến 5 độ. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi xuống dưới 3 độ; tại Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ.

Tại khu vực Hà Nội, thời tiết không mưa, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 10 đến 12 độ.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ban ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao từ 3,0 đến 5,0 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0 m, biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao từ 4,0 đến 6,0 m, biển động mạnh.

Do tác động của không khí lạnh, trong ngày và đêm 6/1, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, gia tăng nguy cơ dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và có thể làm cháy lá, chậm sinh trưởng cây trồng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế – xã hội khác.

Diễn biến các đợt không khí lạnh trong tháng 1

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ ngày 6/1 đến 11/1, miền Bắc xảy ra rét đậm, rét hại. Do đặc điểm lạnh khô, thời tiết ban đêm và sáng sớm rất lạnh, trong khi ban ngày có nắng.

Theo các dự báo khí tượng, từ đầu tháng 1/2026, miền Bắc và Trung Bộ sẽ liên tiếp chịu ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh, trong đó có một đợt rất mạnh, khiến nền nhiệt giảm sâu và tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến giữa tháng.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Ngọc huy nhấn mạnh đến đợt Không khí lạnh rất mạnh thứ hai. Theo đó, từ sáng 11/1, một đợt không khí lạnh rất mạnh được dự báo sẽ tràn xuống Việt Nam. Nhiệt độ tại Hà Nội có thể giảm xuống dưới 10 độ, một số nơi xuống dưới 8 độ. Theo mô hình dự báo của châu Âu, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống tới khoảng 7 độ.

Tại khu vực miền núi phía Bắc, nhiệt độ ở các đỉnh núi có thể giảm xuống 0 độ, xuất hiện băng giá. Khả năng cao hiện tượng băng giá sẽ xảy ra trong khoảng từ ngày 11 đến 13/1 tại một số khu vực núi cao như Sa Pa.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, năm 2026 được dự báo tiếp tục nhiều thách thức khi thiên tai có xu hướng diễn biến phức tạp dưới tác động của pha lạnh La Nina, thậm chí kéo dài hơn dự kiến. Nắng nóng có thể xuất hiện ít hơn, thay vào đó là mưa lớn kéo dài, nhiều bão gây lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội về thông tin dự báo sớm, chi tiết và dự báo tác động, ngành khí tượng thủy văn xác định các ưu tiên chiến lược: hiện đại hóa hệ thống quan trắc; nâng cao năng lực dự báo số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phát triển hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và tăng cường hợp tác quốc tế.

"Dự báo phải sớm hơn, chi tiết hơn, tin cậy hơn, số hóa và trực quan hơn, nhưng đồng thời phải định lượng được và gắn chặt với thực tiễn Việt Nam", lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh.

Với những định hướng chiến lược và nỗ lực không ngừng của toàn ngành, khí tượng thủy văn Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.