Đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn, gần 17.000 tỷ đồng, còn lại là xây lắp và các hạng mục liên quan. Thời gian dự kiến triển khai từ nay đến 2028.

Đường Láng đoạn gần cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở yêu cầu của lãnh đạo thành phố, Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu. Trong đó có hai phương án chính là mở rộng đường dưới thấp, xây dựng cầu cạn (đường trên cao) và làm hầm chìm đường kính lớn phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực.

Nếu xây cầu cạn thì tim cầu trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch, mặt cắt ngang 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho trên cao. Phương án này có nhiều ưu điểm như đồng bộ mặt cắt quy hoạch đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, kết nối lên xuống thuận lợi tại các nút giao, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến trong quá trình thi công.

Với phương án xây dựng hầm, các đơn vị đã xem xét bài toán xây dựng hầm chìm đường kính lớn (D=14,5 m đến 15,2 m) phục vụ mục tiêu giao thông đường bộ kết hợp thu chứa nước mặt chống ngập úng tại khu vực. Tại các điểm giao cắt với nút giao Ngã Tư Sở có thiết kế nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Sở Xây dựng cho rằng phương án hầm có một số bất cập như bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe, có nguy cơ tác động đến chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Ngoài ra, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Vị trí, hướng tuyến đường Láng sẽ được mở rộng. Ảnh: Gmap

Từ phân tích trên, Sở Xây dựng đề xuất phương án cầu cạn, trước mắt theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển sang đối tác công tư để đa dạng nguồn vốn.

Theo Sở Xây dựng, đường Láng chỉ rộng 10,5 m mỗi chiều, lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện/giờ, nhưng hiện đã lên đến 8.000 phương tiện/giờ nên thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm. Việc thực hiện dự án nằm trong kế hoạch khép kín các vành đai nội đô, giảm tải áp lực giao thông cho nút giao Ngã Tư Sở, phát huy hiệu quả vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở đã hoàn thành.

Vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội dài 43,6 km, chạy qua các điểm sau: Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở - đường Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy. Hai cầu vượt sông Hồng trên vành đai 2 là Vĩnh Tuy và Nhật Tân, một cầu vượt sông Đuống là Đông Trù. Hiện vành đai 2 chỉ còn đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng) dài 4 km chưa mở rộng và xây dựng đường trên cao.