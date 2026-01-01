Hàng chục triệu người được giảm thuế thu nhập cá nhân Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi này là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc. Cụ thể, theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân không có người phụ thuộc có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân kể từ năm 2026. Bên cạnh đó, Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi cũng mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Các khoản chi này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định và không được chi trả từ các nguồn khác. Một điểm thay đổi đáng chú ý khác, đó là việc thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế. Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng. Mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng.

Từ 1/1/2026 hàng chục triệu người được giảm thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho biết: Biểu thuế mới được đánh giá là giúp tất cả cá nhân đang nộp thuế theo các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế.

"Vấn đề là cơ cấu thuế không phụ thuộc vào bậc thuế mới, phụ thuộc vào khoảng cách giữa các bậc, cho nên lần này kéo dài khoảng cách các bậc thuế ra và tôi thấy rằng trong Luật cũng đã kéo dài khoảng cách, thời gian điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 trở đi là áp dụng cho năm quyết toán thuế, cho nên nâng mức giảm trừ gia cảnh lên từ 15 triệu rưỡi và 6 triệu hai thì cho áp dụng từ khi ký Nghị quyết nhưng lùi lại cho kỳ quyết toán thuế năm 2025 thì tôi tin người dân sẽ phấn khởi hơn, người nộp thuế sẽ phấn khởi hơn", bà Cúc cho biết.