Những điều luật giao thông mới áp dụng từ 2026

Siết an toàn trẻ em trên xe kinh doanh vận tải

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, xe kinh doanh vận tải chở trẻ mầm non, học sinh tiểu học, nếu không trang bị dây đai an toàn hoặc ghế phù hợp lứa tuổi, cá nhân sẽ bị phạt 3-4 triệu đồng, đối với tổ chức sẽ bị phạt 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế điều khiển xe đưa đón trẻ em, học sinh nhưng không có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp cũng bị xử phạt riêng, 1-2 triệu đồng.

Trẻ em không được ngồi ghế trước, phải có thiết bị an toàn

Theo Luật 118/2025 về sửa đổi 10 luật liên quan an ninh, trật tự, từ 1/7/2026, quy định mới về an toàn trẻ em trên ôtô được áp dụng trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe một hàng ghế), đồng thời phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em (đai, ghế trẻ em). Nếu vi phạm những điều này, tài xế sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. So với kế hoạch ban đầu, mốc thời gian đã được lùi 6 tháng nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị.

Những thay đổi trên từ 2026 cho thấy định hướng siết chặt an toàn đối với nhóm hành khách dễ bị tổn thương. Việc đưa ghế trẻ em và các quy định về chở trẻ em vào chế tài xử phạt là bước tiệm cận thông lệ quốc tế, trong bối cảnh tai nạn liên quan trẻ nhỏ trên ôtô cá nhân và xe đưa đón học sinh vẫn còn xảy ra tại Việt Nam.

Ghế trẻ em lắp trên ghế sau ôtô. Ảnh: Hồ Tân

Chủ xe cần biết xe của mình có móc gắn ISOFIX hay không để mua loại ghế phù hợp. Với những gia đình đông con, nên chọn loại ghế có chiều rộng vừa phải, có thể đặt ba chiếc ở hàng ghế sau. Chủ xe không nên mua những vật dụng đối phó vì không đáp ứng quy chuẩn an toàn như móc hạ thấp dây an toàn, đai mỏng ghim dây an toàn...

Quy định thời gian lái xe mỗi ngày

Theo Luật 118/2025, từ 1/7/2026, quy định giới hạn lái xe tối đa 10 tiếng mỗi ngày đối với tài xế ôtô kinh doanh vận tải sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, thời gian làm việc của tài xế sẽ áp dụng theo Bộ luật Lao động, với giới hạn không quá 8 tiếng mỗi ngày hoặc 48 tiếng mỗi tuần. Tức là, có thể có ngày tài xế lái tới 10 tiếng, nhưng ngày khác phải giảm để tổng một tuần không quá 48 tiếng.

Luật vẫn giữ quy định lái xe liên tục không quá 4 giờ, nhằm hạn chế rủi ro mất an toàn do mệt mỏi.

Đơn giản hóa việc tài xế xe buýt chuyển sang lái xe container

Luật 118/2025 cũng mở rộng phạm vi người được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE trong 2026. Giấy phép lái xe hạng CE cấp cho người lái các loại xe ở hạng C kéo rơ-moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg; ôtô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc.

Cụ thể, từ 1/7/2026, ngoài hạng C như trước đây, người có GPLX hạng D1, D2 và D cũng được đào tạo để nâng lên CE.

Thay đổi này giúp tài xế xe khách, xe buýt (vốn là các bằng lái chữ D) có thể rút ngắn thời gian đào tạo để chuyển sang điều khiển xe đầu kéo, container, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa đường dài. Đây là bước đi quan trọng nhằm rút ngắn thời gian đào tạo và giảm áp lực tuyển dụng cho ngành vận tải hàng hóa.