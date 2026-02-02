Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn được chỉ định chức vụ Đảng

Chiều 2/2, Đảng bộ các cơ quan Đảng trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng trung ương, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cá nhân ông Đoàn Minh Huấn sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: VOV

"Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc đảm bảo hoạt động theo đúng quy định, quy chế; tiếp tục xây dựng Đảng bộ của chúng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện và thực hiện kịp thời hiệu quả việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Học viện đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy (từ 8/2025), Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (từ 7/2025).Ông Huấn từng là Giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.Từ tháng 4/2016, ông làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Từ tháng 7/2017, ông làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.Từ tháng 3/2023, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đến tháng 7/2025, ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.