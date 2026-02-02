TPHCM yêu cầu tạm dừng chỉnh trang tại chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc tạm dừng một số hạng mục chỉnh trang các tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và thi công, trong đó có chợ Bến Thành và hồ Con Rùa.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, hồ Con Rùa

Theo đó, các khu vực trung tâm như quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng đang trong quá trình thi công chỉnh trang, nhưng phương án triển khai thực tế có khác biệt so với phương án đã được UBND TP phê duyệt, đặc biệt về màu sắc và phạm vi thi công. Sự thay đổi này gây nhiều ý kiến tranh luận từ cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và kiến trúc đặc trưng của trung tâm thành phố.

Về công trình kiến trúc di tích chợ Bến Thành, việc sơn lại cần tuân thủ quy định của Sở Văn hóa – Thể thao, đảm bảo màu sắc hiện hữu, chất lượng thi công và giữ nguyên các họa tiết trang trí. Các công trình tượng đài, tháp tại Hồ Con Rùa mặc dù chưa được xếp hạng di tích, nhưng cũng cần thực hiện theo màu sắc hiện hữu, đúng kỹ thuật, vì là điểm nhấn quen thuộc trong ký ức người dân.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng thi công tại các khu vực trên, yêu cầu nhà đầu tư cung cấp phương án đang thi công và giải trình về sự khác biệt so với phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, Sở Xây dựng cần tổ chức họp với các hội ngành nghề, chuyên gia kiến trúc – quy hoạch – mỹ thuật để lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện phương án trước khi báo cáo UBND TP xem xét quyết định.