Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 6 Ủy viên Trung ương Đảng

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 23 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Về các nhân sự Phó Chủ nhiệm của khóa XIV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ họp để bầu, sau đó Bộ Chính trị xem xét, chuẩn y.

Trong danh sách nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, có Chủ nhiệm là Ủy viên Bộ Chính trị; 6 nhân sự giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, đã được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng chí sinh năm 1971, quê Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh từng kinh qua một số chức vụ như: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Thành ủy -Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: ubkttw.vn

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1964, quê quán: Tây Ninh; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy –Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ); Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (cũ); Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII từ tháng 1/2025.

Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Báo Đồng Nai

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Đồng chí Trần Tiến Hưng sinh năm 1976, quê quán: Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Tài chính tiền tệ; Cử nhân Tài chính-Tín dụng.

Trong quá trình công tác, đồng chí có nhiều năm gắn bó với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Vào năm 2019, đồng chí được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 2021, đồng chí trở lại Ủy ban Kiểm tra Trung ương công tác và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Đồng chí Trần Thị Hiền sinh năm 1972. Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng. Ảnh: ubkttw.vn

5. Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Đồng chí Hà Quốc Trị sinh năm 1969, quê quán: Phú Thọ, Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm Tra; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương các khóa X, XI; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng. Ảnh Báo Tuyên Quang

6. Đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Đồng chí Đoàn Anh Dũng sinh năm 1977, quê quán: Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, cử nhân Kinh tế.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức Vụ trưởng - Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTrung ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Phó Bí thư Tỉnh ủy –Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng

7. Đồng chí Đinh Hữu Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Đồng chí Đinh Hữu Thành sinh năm 1977, quê quán: Quảng Trị. Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (cũ); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình (cũ); Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, Quảng Bình (cũ); Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ).

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng.