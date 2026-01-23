Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV
Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Ban Bí thư khoá XIV.
Ban chấp hành Trung ương khóa 14 sẽ làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm; trọng dụng người có đức, có tài,...
Chủ trì họp báo quốc tế chiều 23-1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp.
Chiều 23/1, tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra mắt Đại hội XIV của Đảng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.