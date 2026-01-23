Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV

Sự kiện: Đại hội Đảng XIV

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Ban Bí thư khoá XIV.

Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV - 1

Theo Nội dung: Văn Kiên | Thiết kế: Linh Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/01/2026 16:40 PM (GMT+7)
