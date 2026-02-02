Ảnh hiếm trang trại nhà kính lớn nhất Triều Tiên

Ngày 2/1, Triều Tiên chính thức khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Sinuiju ở phía Tây Bắc, nơi vốn bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ lụt hồi năm 2024.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự và cắt bằng khánh thành tại buổi lễ. Trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un gọi đây là "thành tựu tuyệt vời" trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sắp tới.

Không khí tại buổi lễ khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju.

Trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju chính thứ khởi công xây dựng từ tháng 2/2025 với hàng trăm nhà kính hiện đại đủ loại, trung tâm nghiên cứu rau quả, nhà ở kiểu mới, các cơ sở văn hóa giải trí đa dạng và những khu vườn cảnh quan độc đáo.

Việc xây dựng dự án này được xem là dự án lớn được thúc đẩy theo chính sách phát triển khu vực đặc trưng của ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng các cán bộ lãnh đạo đã đến thăm trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju ngay sau khi buổi lễ khánh thành kết thúc.

Ông Kim Jong-un cho rằng việc xây dựng trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju là một trong những dự án lớn nhất được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông đánh giá cao hoạt động của đội ngũ nghiên cứu khi áp dụng hệ thống sản xuất tích hợp thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp quản lý và sản xuất nông trại nhà kính cũng như một số công nghệ tài nguyên tái tạo có giá trị cao, nhằm giảm thiểu chi phí và tiêu thụ sản phẩm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trò chuyện cùng các kỹ sư làm việc tại trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các cán bộ lãnh đạo tham quan trang trại nhà kính ở Sinuiju.

(Ảnh: Đại sứ quán Triều Tiên)