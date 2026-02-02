Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Ảnh hiếm trang trại nhà kính lớn nhất Triều Tiên

Sự kiện: Tin tức Triều Tiên

Triều Tiên chính thức khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Sinuiju.

Ngày 2/1, Triều Tiên chính thức khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Sinuiju ở phía Tây Bắc, nơi vốn bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ lụt hồi năm 2024.

Ngày 2/1, Triều Tiên chính thức khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Sinuiju ở phía Tây Bắc, nơi vốn bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ lụt hồi năm 2024.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự và cắt bằng khánh thành tại buổi lễ. Trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un gọi đây là "thành tựu tuyệt vời" trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sắp tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự và cắt bằng khánh thành tại buổi lễ. Trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un gọi đây là "thành tựu tuyệt vời" trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9 sắp tới.

Không khí tại buổi lễ khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju.

Không khí tại buổi lễ khánh thành trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju.

Trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju chính thứ khởi công xây dựng từ tháng 2/2025 với hàng trăm nhà kính hiện đại đủ loại, trung tâm nghiên cứu rau quả, nhà ở kiểu mới, các cơ sở văn hóa giải trí đa dạng và những khu vườn cảnh quan độc đáo.

Trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju chính thứ khởi công xây dựng từ tháng 2/2025 với hàng trăm nhà kính hiện đại đủ loại, trung tâm nghiên cứu rau quả, nhà ở kiểu mới, các cơ sở văn hóa giải trí đa dạng và những khu vườn cảnh quan độc đáo.

Việc xây dựng dự án này được xem là dự án lớn được thúc đẩy theo chính sách phát triển khu vực đặc trưng của ông Kim Jong-un.

Việc xây dựng dự án này được xem là dự án lớn được thúc đẩy theo chính sách phát triển khu vực đặc trưng của ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng các cán bộ lãnh đạo đã đến thăm trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju ngay sau khi buổi lễ khánh thành kết thúc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng các cán bộ lãnh đạo đã đến thăm trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju ngay sau khi buổi lễ khánh thành kết thúc.

Ông Kim Jong-un cho rằng việc xây dựng trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju là một trong những dự án lớn nhất được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cho rằng việc xây dựng trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju là một trong những dự án lớn nhất được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông đánh giá cao hoạt động của đội ngũ nghiên cứu khi áp dụng hệ thống sản xuất tích hợp thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp quản lý và sản xuất nông trại nhà kính cũng như một số công nghệ tài nguyên tái tạo có giá trị cao, nhằm giảm thiểu chi phí và tiêu thụ sản phẩm.

Ông đánh giá cao hoạt động của đội ngũ nghiên cứu khi áp dụng hệ thống sản xuất tích hợp thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp quản lý và sản xuất nông trại nhà kính cũng như một số công nghệ tài nguyên tái tạo có giá trị cao, nhằm giảm thiểu chi phí và tiêu thụ sản phẩm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trò chuyện cùng các kỹ sư làm việc tại trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang trò chuyện cùng các kỹ sư làm việc tại trang trại nhà kính tổng hợp Sinuiju.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các cán bộ lãnh đạo tham quan trang trại nhà kính ở Sinuiju.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các cán bộ lãnh đạo tham quan trang trại nhà kính ở Sinuiju.

(Ảnh: Đại sứ quán Triều Tiên)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi sự lợi hại của hệ thống tên lửa đa nòng mới
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ca ngợi sự lợi hại của hệ thống tên lửa đa nòng mới

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới và ca ngợi khả năng "tiêu diệt kẻ thù" của phương...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kông Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/02/2026 14:46 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN