Uy lực từ dàn khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội tại A80

Tại A80, phần diễu binh các khối xe pháo quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng được người dân rất quan tâm. Dẫn đầu phần này là Khối xe tăng T-54B và T-55 là những "pháo đài" THÉP, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Đặc biệt, phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Được trang bị pháo chính 100 li uy lực, kết hợp hệ thống súng máy phòng không và súng máy đồng trục mạnh mẽ, những cỗ chiến xa T-54B và T-55 có kíp xe 4 người vận hành nhịp nhàng, hội tụ hỏa lực áp đảo, sức cơ động linh hoạt và khả năng phòng vệ vượt trội.

Khối xe tăng trên đường phố Hà Nội tại buổi tổng duyệt A80 ngày 30-8.

Cũng trong đội hình còn có sự xuất hiện của những chiếc xe tăng T-90S và T-62. Xe tăng T-62 với lợi thế pháo chính có cỡ nòng 105 mm và súng đồng trục minh chứng sức mạnh bền bỉ và độ tin cậy. Dòng xe T-90S - dòng xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới, với kíp xe gồm ba người T90S trang bị pháo 125 mm, súng máy đồng trục và đặc biệt là khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này mang đến ưu thế hỏa lực vượt trội, tính cơ động cao của cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác.

Khối xe thiết giáp lội nước mà dẫn đầu là xe trinh sát BRĐM-2, trang bị súng máy 14 ly 5 và súng máy song song 7,62 ly, kíp xe ba người, sẵn sàng trinh sát thần tốc trên mọi địa hình.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 (do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất) - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly. Những phương tiện chiến đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Khối xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng tổ chức lắp rắp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam, kéo các khẩu pháo nòng dài 130M46 và Pháo 152Đ20. Với tầm bắn xa, uy lực lớn, hỏa lực mạnh, hiệu suất chiến đấu cao, những khẩu pháo này đã từng dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152 là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E là khí tài được quan tâm nhất khi xuất hiện tại lễ diễu binh. Đây là hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng”.

Đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội. Đây cũng là những nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam...

