Những câu chuyện xúc động ở "vị trí hot nhất" xem Tổng duyệt sự kiện A80

Hàng trăm chỗ ngồi ưu tiên dành cho cựu chiến binh, người có công

17h chiều 29-8, tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội) đã có hàng vạn người dân từ khắp nơi đổ về, tìm vị trí thích hợp để ngồi chờ xem chương trình Tổng duyệt diễu binh, diễu hành sự kiện A80 sẽ diễn ra vào sáng 30-8.

Chuẩn bị chu đáo khu vực ưu tiên dành cho người có công, cựu chiến binh

Công an phường Ô Chợ Dừa chuẩn bị hàng trăm ghế ngồi ở vị trí ưu tiên dành cho các cựu chiến binh, người có công

Đây là điểm được "cư dân mạng" mách nhau là vị trí "hot" nhất để xem chương trình diễu binh, diễu hành. Chính vì vậy, khu vực này đã đông người dân đổ về, tìm chỗ ngay từ buổi trưa, chiều 29-8.

Mặc dù đến 22h đêm 29-8, thành phố Hà Nội mới triển khai cấm đường theo như thông báo, thế nhưng tại khu vực này, do lượng người dân tìm về quá đông, nên lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội đã triển khai cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ từ 12h trưa. Cùng với việc phân luồng giao thông, các CBCS cũng nỗ lực, tận tình hướng dẫn, chỉ dẫn cho những người dân trên mọi miền Tổ quốc về Hà Nội tham dự chương trình đặc biệt này những vị trí, tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Để người dân thuận tiện quan sát nhất.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa hướng dẫn các bác vào khu vực ưu tiên

"Tại khu vực đầu phố Hàng Cháo hầu hết đã được "phủ kín" chỗ ngay từ chiều 29-8, nhiều người dân xếp ghế, trải chiếu ngồi chờ. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các cựu chiến binh, người có công... từ mọi miền Tổ quốc về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành, các CBCS Công an phường Ô Chợ Dừa đã "mở lối" tạo không gian thoáng để sắp xếp vị trí gần nhất, sát nhất, rõ quan sát nhất dành tặng cho các bác, các cô, chú - những người đã hy sinh một phần máu xương của mình cho Tổ quốc bình yên hôm nay. Thế hệ trẻ Công an Thủ đô nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung luôn khắc ghi những hy sinh của các thế hệ cha anh vì hòa bình của đất nước, tự do của dân tộc. Chính vì vậy, các CBCS đã vận động nhiều người dân di chuyển sang vị trí khác để nhường chỗ, khu vực ưu tiên cho các cựu chiến binh", Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội cho biết.

Các cựu binh được cán bộ chiến sỹ hướng dẫn tận tình

UBND phường Ô Chợ Dừa và Công an phường đã xếp hàng trăm ghế ngồi tại khu vực ưu tiên để chờ đón các bác cựu chiến binh về tham dự, xem chương trình Tổng duyệt sự kiện A80.

Hỉnh ảnh đẹp của Công an Thủ đô hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân

Dưới những cơn mưa tầm tã trút xuống Ba Đình tối 29-8, các CBCS Công an phường Ô Chợ Dừa tận tụy, trân trọng, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các bác cựu chiến binh di chuyển vào khu vực ưu tiên.

Con ơi! Mẹ được các cô chú công an biếu cơm nóng, bánh khúc này!

Đến 23h tối 29-8, hầu hết các vị trí ở khu vực ưu tiên đã kín chỗ. Dưới những cơn mưa nặng hạt bất chợt trong đêm, các bác cựu chiến binh vẫn kiên định mặc áo mưa, đội ô ở lại để chờ đợi đến giờ diễn ra ngày vui của dân tộc.

Để tiếp sức cho các bác cựu chiến binh, người có công, Công an phường Ô Chợ Dừa đã chuẩn bị hàng trăm suất cơm nóng, cháo, xôi khúc, nước uống...trân trọng dành tặng, gửi đến các bác.

Công an phường Ô Chợ Dừa gửi tặng các cựu binh những suất cơm tối, xôi sáng

Cái bắt tay cảm ơn của 2 thế hệ người lính!

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa và các CBCS Công an phường đã tận tình mang tận nơi, trao tận tay các bác, các chú cựu chiến binh nhiều bữa từ tối đến rạng sáng.

Những câu nói ấm áp, gần gũi như "Công an phường Ô Chợ Dừa mời các bác ăn sáng ạ!", hay "Chúng cháu mời các bác ăn cơm, ăn cháo, uống nước ạ" khiến cho nhiều người dân, các cán bộ cựu chiến binh bất ngờ, và xúc động.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cùng đồng đội gặp gỡ, động viên sức khỏe, gửi tặng cơm cho các cựu chiến binh

Những món quà nhỏ, ấm áp của cán bộ chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa

Nhiều bác cựu chiến binh từ miền Trung, miền Nam lần đầu về Hà Nội tham dự sự kiện lớn của quốc gia, dân tộc, nhiều bác lần đầu tiên nghe thấy, biết đến Công an phường Ô Chợ Dừa, thế nhưng đều cảm thấy thật gần gũi, thân thiết. Hình ảnh Công an Thủ đô thật đẹp trong mắt nhân dân.

Xúc động đón nhận những món quà ý nghĩa, sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình từ vị trí ưu tiên, bữa ăn, nước uống...của lực lượng Công an - những người trẻ của thế hệ hôm nay, nhiều bác cựu chiến binh không giấu nổi cảm xúc và bật khóc.

Niềm vui lớn của những người lính năm xưa khi được đón nhận sự quan tâm, chăm sóc chu đáo

Những suất cháo nóng gửi tặng các bác, những người đã hy sinh tuổi trẻ vì đất nước, vì dân tộc

Nhiều bác cựu chiến binh không giấu nổi xúc động đan xen niềm vui, phấn khởi đã gọi điện video về nhà, "khoe" với gia đình, con cháu về những món quà bất ngờ, sự chăm sóc chu đáo của các cán bộ Công an.

"Con ơi! Mẹ được các cô chú công an biếu cơm nóng, bánh khúc này! Các cô chú còn sắp xếp cho mẹ ngồi chỗ ưu tiên dễ xem, dễ nhìn lắm. Trời mưa to nhưng mẹ vừa được các chú tặng áo mưa và giúp đỡ mẹ cùng các bác di chuyển ra khu vực vệ sinh. Mọi thứ thuận tiện lắm con ạ! Ở đây vui lắm, thoải mái lắm, mẹ sẽ cố gắng đợi đến giờ xem Tổng duyệt, các con yên tâm nhé!", vừa nói bác Nguyễn Thị An (78 tuổi, quê Ninh Bình) vừa xoay máy điện thoại quay khung cảnh xung quanh và không quên "khoe" con trai ở xa suất cơm vừa được các cán bộ Công an gửi tặng.

Cảm ơn cán bộ chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa, Công an Hà Nội nhé!

Giống như bác An, hàng trăm bác cựu chiến binh ngồi ở hai bên đường Nguyễn Thái Học đã nhận được những món quà ý nghĩa của Công an phường Ô Chợ Dừa.

Hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong đêm 29-8

Trân trọng tình cảm của các cán bộ Công an, nhiều bác đã gửi lời cảm ơn, những cái ôm, cái bắt tay thật gần gũi, thân thiết với các cán bộ chiến sỹ.

"Cảm ơn Công an phường Ô Chợ Dừa! Cảm ơn các cháu nhiều nhé! Bánh ngon lắm con ạ, các bác cám ơn nhé, cám ơn thật nhiều nhé...", đó là những lời cảm ơn của người dân, cựu chiến binh gửi đến cán bộ chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa vào đêm 29-8, rạng sáng 30-8.

Đó là những hình ảnh thật đẹp, thật gần gũi của lực lượng Công an Thủ đô với nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ!

Chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất cho cựu binh 98 tuổi thỏa nguyện trong ngày vui của đất nước

Rạng sáng 30-8, tại chốt khu vực cấm phương tiện, các cán bộ chiến sỹ Công an phường Ô Chợ Dừa đang làm nhiệm vụ đã nhận được thông tin nhờ hỗ trợ của gia đình một cựu chiến binh 98 tuổi, nhờ giúp đỡ đưa cụ di chuyển vào khu vực diễn ra sự kiện diễu binh, diễu hành.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh chở "vị khách thật đặc biệt"- một cựu binh 98 tuổi về dự chương trình Tổng duyệt sự kiện A80

Nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa đã nhanh chóng điều khiển xe của Công an phường đến vị trí chốt cấm đường để kịp thời hỗ trợ cụ.

Đó là cụ Lê Bình (98 tuổi, ở Hà Nội), một chiến sỹ Điện Biên. Tuổi cao, sức yếu, nhưng cụ mong muốn thỏa nguyện một lần được tham gia, được chứng kiến ngày vui của dân tộc, của nhân dân, chính vì vậy gia đình đã cố gắng đưa cụ di chuyển đến khu vực Nguyễn Thái Học.

Cựu binh 98 tuổi, cụ Lê Bình được đồng chí, đồng đội quan tâm, động viên sức khỏe

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và cán bộ chiến sỹ hỗ trợ đưa cựu chiến binh 98 tuổi về nhà an toàn

Cùng với việc đưa cụ vào khu vực ưu tiên, các chiến sỹ đã liên hệ nhân viên y tế kịp thời chăm sóc sức khỏe cho cụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các CBCS sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ, đưa cụ về nhà an toàn.

Với những việc làm nhỏ nhưng thật ý nghĩa của cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt Hàng Cháo, thuộc phường Ô Chợ Dừa trong suốt 24 giờ từ chiều 29-8 đến trưa 30-8, đã để lại trong lòng người dân Thủ đô và nhân dân cả nước thật nhiều cảm xúc. Một hình ảnh thật đẹp của lực lượng Công an Thủ đô vượt nắng, thắng mưa nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một hình ảnh chiến sỹ gần dân, sát dân, luôn tận tâm phục vụ nhân dân.