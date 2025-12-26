Tuyên án 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu

Trong vụ án này bị cáo Lê Tấn Hòa được xác định là chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thuộc công ty thực hiện các hành vi phạm tội cụ thể để thực hiện hành vi buôn lậu. Giúp sức cho Hòa là các bị cáo nguyên là nhân viên công ty, thuyền trưởng, thủy thủ các tàu, sà lan.

Bị cáo Lế Tấn Hòa.

Theo HĐXX, từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, bị cáo Hòa, các nhân viên Công ty Saigon Transco và các đồng phạm khác đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng đúng như cáo trạng truy tố.

Đối với nhóm các công ty đại lý môi giới xăng dầu, biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Các cán bộ hải quan Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, do Đỗ Thị Ngọc Quỳnh làm đội trưởng đã không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát, tạo điều kiện cho việc cấp dầu của Công ty Saigon Transco, để công ty mua lại trái phép dầu tạm nhập tái xuất…

Các bị cáo đồng phạm của Lê Tấn Hòa tại tòa chiều 26/12.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa 13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Cùng tội danh “Buôn lậu” 46 bị cáo là nhân viên Công ty Saigon Transco, thuyền viên, thuyền trưởng cá tàu, sà lan và các công ty đại lý môi giới xăng dầu bị tuyên phạt từ 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù.

Nhóm cựu cán bộ hải quan Đội SP-PSA gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) bị tuyên phạt 7 năm tù, Bùi Huỳnh Bá Phước 6 năm 6 tháng, Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà và Ngô Trung Hiếu cùng bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Về rách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên các bị cáo trả lại tòan bộ số tiền thu lợi bất chính, buộc các cán bộ hải quan nộp lại số tiền đã nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xăng, dầu tạm nhập tái xuất dành cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco để chỉ đạo nhân viên mua xăng, dầu trái phép, sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không làm thủ tục hải quan, thu lợi bất chính.

Cụ thể, tháng 3/2022, Hòa thành lập Công ty Sài Gòn Transco và để Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật. Trên thực tế, Hòa là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty và các hành vi sai phạm từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2024.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức Hải quan ở các Chi cục hải quan, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu, giá trị 29,9 tỉ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định Hòa chỉ đạo nhân viên đưa tổng cộng 953 triệu đồng cho nhóm công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ để tiêu xài cá nhân.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình khắc phục, nộp lại số tiền thu lợi bất chính.