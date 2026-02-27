Ra mắt nhà bạn gái, người đàn ông giăng bẫy lừa hơn 8 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Định từng có tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc. Năm 2019, Định quen và phát sinh tình cảm với chị Phạm Ngọc H. (SN 1989). Chị H. có chị gái là Phạm Thị Q. (SN 1987).

Khoảng tháng 1/2020, chị H. đưa Định về ra mắt gia đình tại Hải Phòng. Trong thời gian qua lại với gia đình chị H., Định biết chị Q. kinh doanh du lịch và gia đình có khu nuôi trồng thủy sản lớn tại Hải Phòng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Q.

Nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Định nói với chị Q. rằng cần tiền để chăm lo cho chị H. và chuẩn bị cuộc sống hôn nhân của hai người. Lấy lý do làm ăn, Định nhiều lần vay của chị Q. từ 20-100 triệu đồng và đều trả đúng hẹn, khiến chị Q. tin tưởng người “em rể tương lai” này.

Sau đó, bị can rủ chị Q. góp vốn kinh doanh, đồng thời hứa sẽ giúp chị tiếp cận nguồn vốn ODA để yêu cầu chị chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Từ ngày 10/6/2020-2/6/2021, Nguyễn Bình Định đã thực hiện hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của chị Q.

Màn lừa ngoạn mục

Cụ thể, khoảng đầu tháng 6/2020, Định nói dối chị Q. về việc anh ta đang góp vốn mở trường mầm non tư thục ở Hà Tĩnh và rủ chị này tham gia đầu tư, lợi nhuận hưởng theo tỷ lệ vốn góp. Chị Q. sau đó đã nhiều lần chuyển tổng số hơn 2,3 tỷ đồng cho bị can để góp vốn.

Gần một tháng sau, Định nói dối chị Q. việc mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA của Chính phủ mức 150 tỷ đồng để đầu tư vào khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Q., nhằm phát triển thành khu du lịch sinh thái kết hợp khu nuôi trồng thủy sản.

Bị can Định nói, để xin được đầu tư số tiền trên, chị Q. cần đưa anh ta tiền để lo đối ngoại, xin nguồn vốn về. Do tin tưởng Định, từ ngày 14-28/7/2020, chị Q. đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng cho bị can.

Đến khoảng đầu tháng 8/2020, bị can gọi điện cho chị Q. nói, do tình hình bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến quá trình giải ngân vốn ODA và để được giải ngân nhanh, chị Q. phải chi tiền hỗ trợ nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh nên chị Q. đồng ý.

Từ ngày 8/8/2020-26/9/2020, chị Q. đã chuyển cho Định tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Nhận được tiền, Q. hứa hẹn đến khoảng tháng 10/2020, số tiền 150 tỷ đồng sẽ được giải ngân. Nhưng đến hẹn, chị Q. không thấy kết quả nên hỏi thì Định đưa ra nhiều lý do để “câu giờ”.

Đến đầu năm 2021, Định tiếp tục nói với chị Q. là cần tiền để đi quan hệ, gặp gỡ, tiếp khách xin giải ngân nguồn vốn ODA. Do lúc này số tiền chị Q. bỏ ra đã nhiều nên chị đã phải đi vay mượn tiền của người thân để chuyển cho “em rể tương lai”, với hy vọng nguồn vốn ODA sẽ sớm về.

Vào tháng 3/2021, chị Q. tiếp tục chuyển cho Định tiền tỷ theo yêu cầu của bị can. Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà chị Q. đã chuyển cho Định để xin đối ngoại đầu tư vốn ODA là hơn 5,7 tỷ đồng. Tổng số tiền người bị hại bị chiếm đoạt ở cả hai vụ lừa đảo là hơn 8,1 tỷ đồng.

Tiền nhận được từ người bị hại, Định dùng chi tiêu cá nhân hết, mới khắc phục được 500 triệu đồng rồi cắt liên lạc, bỏ trốn, khiến chị Q. phải trình báo cơ quan công an.