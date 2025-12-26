Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Golden Hills City Đà Nẵng

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra về các dự án vướng mắc tại TP Đà Nẵng, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư.

Hàng loạt sai phạm tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills City

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngay từ giai đoạn khởi đầu, UBND TP Đà Nẵng đã có những bước đi "vượt rào". Cụ thể, thành phố đã không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, vi phạm Quy chế khu đô thị mới. Việc lựa chọn Công ty Trung Nam cũng bị đánh giá là thiếu minh bạch khi không xem xét, đánh giá so sánh năng lực giữa các đơn vị quan tâm.

Nhiều công trình xây dựng dở dang trong Khu đô thị sinh thái Golden Hills City

Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư báo cáo nguồn vốn chỉ 866,42 tỉ đồng, không đảm bảo mức vốn tối thiểu 20% tổng mức đầu tư theo quy định. Khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, TP Đà Nẵng không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan.

Quy hoạch chi tiết của dự án đã phải điều chỉnh tới 16 lần, do việc phê duyệt ban đầu không dựa trên quy hoạch chung khu vực và thiếu các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

Ngoài ra, khoảng 45,91 ha đất đã được bàn giao ngoài ranh giới dự án. Diện tích đất thực tế tại giấy chứng nhận đầu tư và diện tích giao đất tại các quyết định sau này chênh lệch nhau lên tới hơn 39 ha nhưng không được các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, xử lý.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh sai phạm trong việc quản lý 129,22 ha đất trồng lúa. UBND TP Đà Nẵng đã không thực hiện các thủ tục quản lý, sử dụng đất lúa theo quy định, dẫn đến việc chưa xác định chính xác nghĩa vụ tài chính đối với diện tích này, gây nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Trước những sai phạm nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự, thì chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi diện tích khoảng 45,91 ha đất nằm ngoài ranh giới dự án đã giao cho chủ đầu tư. Đồng thời, rà soát, xác định chính xác tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp đối với 129,22 ha đất lúa để thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước.

Đối với chủ đầu tư, Công ty Trung Nam phải nghiêm túc khắc phục các tồn tại, nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính và hoàn trả diện tích đất lấn chiếm ngoài ranh giới.