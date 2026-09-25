Từ vụ nam sinh tử vong trong hố ga: "Bẫy” giữa công trường

Ngày 19/9/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký Công văn số 4822/UBND-ĐT về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập.

Theo Công văn 4822/UBND-ĐT, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, xã, phường nâng cao trách nhiệm trong quản lý, duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, tổ chức ứng trực khi mưa lớn, úng ngập. Thành phố đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu; yêu cầu rà soát hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan, nhất là tại nơi thường xuyên ngập. Các vị trí hư hỏng phải sửa chữa kịp thời; nơi chưa thể khắc phục phải rào chắn, cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát, bảo đảm an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN tại dự án tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (Phường Khương Đình), công trình đang trong giai đoạn nước rút. Có những đoạn tuyến đã được trải thảm asphalt. Ở những đoạn khác, nhà thầu vẫn đang triển khai nhiều hạng mục như nạo vét, lắp đặt đường ống nước, thi công các hố ga thu nước và hoàn thiện mặt đường

Dự án nằm trong khu vực có lượng người dân và phương tiện qua lại khá lớn. Tại các điểm đầu giao nhau, nhà thầu đã chăng dây, cắm biển báo công trình đang thi công. Đây là những biện pháp cần thiết để người dân nhận biết khu vực đang có công trường và chủ động di chuyển.

Tuy nhiên, trong phạm vi dự án vẫn còn nhiều hố ga chưa được đậy nắp, che chắn đầy đủ. Một số vị trí nằm ngay khu vực người dân thường xuyên qua lại. Nếu không được rào chắn, cảnh báo rõ ràng, những hố ga này có thể trở thành điểm nguy hiểm, nhất là khi người tham gia giao thông thiếu quan sát hoặc di chuyển trong điều kiện mưa, ngập nước.

Bên trong dự án vẫn có những lối đi dân sinh, người dân hằng ngày phải lưu thông qua khu vực đang thi công. Theo ghi nhận của phóng viên, một số hố ga chưa được đậy nắp, rào chắn hoặc đặt biển cảnh báo.

Trong điều kiện bình thường, người đi đường còn có thể quan sát để tránh, nhưng khi trời mưa, nước phủ kín mặt đường, những hố ga này rất khó nhận biết.

Chỉ một phút sơ sẩy, người dân có thể trượt ngã, rơi xuống hố. Khi đó, hố ga giữa công trường có thể trở thành “cái bẫy” nguy hiểm dưới làn nước

Một hố ga phía trên chỉ được che sơ sài bằng một tấm bạt. Ngày nắng, người đi đường còn có thể quan sát để tránh. Nhưng khi trời mưa, nước phủ kín mặt đường, tấm bạt rất khó nhận biết, hố ga có thể bị che khuất hoàn toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là với người đi xe máy qua khu vực đang thi công.

Một hố ga khác cũng nằm ngay lối người dân qua lại, nhưng phần che chắn đã sơ sài, tấm phủ rách nát, không đủ để nhận diện và ngăn người đi đường tiếp cận. Ban ngày, người dân còn có thể nhìn thấy để tránh. Nhưng khi trời tối hoặc mưa lớn, nước ngập che khuất mặt đường, hố ga này có thể trở thành cái bẫy "tử thần".

Những ống cống bê tông nằm lọt thỏm dưới các hố sâu, ngay trong khu vực người dân vẫn qua lại không được che chắn, cảnh báo.

Ngay cả khi chưa xảy ra sự cố, việc đi lại qua khu vực này trong thời điểm thi công việc đi lại qua khu vực này trong thời điểm thi công cũng đã không dễ dàng. Mặt đường có đoạn lầy lội, đọng nước. Có trường hợp xe máy đi qua đoạn nước sâu bị chết máy do người điều khiển không lường trước được độ sâu của nước.

Từ thực tế tại các công trường cho thấy, việc chấp hành quy định an toàn của nhà thầu, đơn vị thi công cần được kiểm tra thường xuyên. Theo Công văn 4822/UBND-ĐT, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị quản lý, duy tu hệ thống thoát nước nâng cao trách nhiệm, không chủ quan, lơ là; rà soát hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước. Những vị trí mất an toàn phải được khắc phục, rào chắn, cảnh báo kịp thời, đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.

Công văn cũng yêu cầu tập trung rà soát các tuyến đường, khu vực thường xuyên ngập úng và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch hoặc xuống cấp phải được sửa chữa, thay thế kịp thời, không để những điểm nguy hiểm tồn tại mà người dân khó nhận biết, nhất là khi mưa lớn, nước ngập.

Cũng tại văn bản này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu những vị trí chưa thể khắc phục ngay phải được rào chắn, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Yêu cầu này không chỉ áp dụng với hệ thống thoát nước đang vận hành mà còn đặt ra trách nhiệm đối với chủ đầu tư, nhà thầu tại các công trường.

Tuy nhiên, ghi nhận tại dự án Nguyễn Trãi - Đầm Hồng cho thấy một số hố ga, hố sâu vẫn chưa được che chắn, cảnh báo đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ vụ nam sinh tử vong tại phường Đông Ngạc, những nguy cơ như vậy càng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Sự việc không có nghĩa mọi hố ga đang thi công đều là nguyên nhân gây tai nạn, nhưng cho thấy rõ hậu quả có thể xảy ra khi người dân di chuyển trong điều kiện mưa lớn, ngập nước và tầm nhìn bị hạn chế.