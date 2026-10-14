Quân đội Ukraine hoàn thành Chiến dịch Vivaldi, giành lại 16 khu định cư ở Donbass

Quân đội Ukraine báo cáo những thành công quan trọng ở Donbass. Ảnh: Strana.

Viết trên trang FB của Quân đoàn 3, ông Biletsky thông báo: "Quân đoàn 3 và các đơn vị trực thuộc đã giành lại thêm 3 khu định cư: Zelenaya Dolina, Lypovoye và Kolodets... Chiến dịch, bắt đầu bằng việc loại bỏ sự xâm nhập của quân Nga, đã leo thang thành một cuộc tấn công nhanh chóng và quy mô lớn. Chúng tôi đã ngăn chặn kẻ địch đánh bọc sườn và kìm chân cụm quân Slavyansk-Kramatorsk, đồng thời bảo đảm an toàn tuyến đường cao tốc Kharkiv-Slovyansk".

Ông cho biết, quân đội Nga đã không thể cắt đứt tuyến đường hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine ở Donbas. "Chúng tôi đã làm gián đoạn cuộc tấn công của cánh quân miền Tây của Nga và buộc họ phải điều động lại một số đơn vị của Tập đoàn quân xe tăng số 1, điều này đã giảm bớt áp lực lên Kupyansk-Uzlovaya" - Biletsky tuyên bố..

Theo ông, tổn thất của Nga do chiến dịch này gây ra lên tới 8.000 người, trong đó có 3.000 người thiệt mạng ở giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ tư.

Tuyên bố của ông được củng cố bằng dữ liệu từ Deep State: Bản đồ của họ cho thấy sự tiến công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Liman. Dựa trên bản đồ, mũi tiến công hướng tới Svyatogorsk đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Cách đây nửa tháng, theo hướng Liman, Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại Redkodub, Novoye và Katerynivka , đồng thời giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ gần Novomykhailivka và Lypove.

Chặn đứng cuộc tiến công của Nga

Tờ New York Times cho biết: Cuộc phản công kéo dài nhiều tháng của Ukraine ở phía bắc Donbads đã làm thất bại nỗ lực của Nga nhằm bao vây các thành phố còn lại do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga đã mất hàng chục dặm vuông lãnh thổ trong chiến dịch Vivaldi của Ukraine. Chiến dịch được đặt tên dựa trên bản giao hưởng 4 mùa của nhạc sỹ Vivaldi, tượng trưng cho 4 giai đoạn của chiến dịch.

Tại vùng Donbass, Nga tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. Nhưng Kiev đã tổ chức lại hệ thống phòng thủ ở đó và cho đến nay đã ngăn chặn quân đội Nga tiến sâu hơn trong nỗ lực bao vây các thành phố lớn ở Donbass.

Nhìn chung, tốc độ tiến công của Nga tại Ukraine đã chậm lại đáng kể trong năm 2026 so với tốc độ vốn đã rất chậm chạp của năm ngoái. Theo công ty nghiên cứu Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, tháng 9 là tháng tồi tệ nhất về số lượng lãnh thổ Nga giành được tại Ukraine kể từ tháng 6 năm 2023.