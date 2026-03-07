Từ vụ đập phá xe đỗ trước cửa nhà ở Hà Nội: Đường trước nhà là của ai?

Có hai vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người thời gian gần đây. Vụ việc thứ nhất là trường hợp người phụ nữ trẻ đi xe ô tô và đỗ trước cửa một ngôi nhà ở Hà Nội trên một con đường không bị cấm đỗ xe.

Xe của cô ấy đã bị chủ nhà đó đập phá một số chỗ. Sau khi vụ việc được trình báo, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và hiện đang ở trong giai đoạn điều tra. Rõ ràng những hậu quả pháp lý trước mắt chắc chắn không nhỏ.

Vụ việc thứ hai xảy ra ở Nghệ An. Một người khi thấy phương tiện đỗ trước cửa nhà mình đã lấy hai xe khác khóa đầu khóa đuôi xe đó. Khi được phản ánh, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý.

Qua theo dõi những tranh luận, có ý kiến nói rằng, không nên đỗ xe trước cửa nhà người khác hay đỗ xe trước phần đường không gian ở phía trước nhà mình. Thực tế, con đường ở trước nhà thuộc sự sở hữu công cộng.

Việc có được đỗ xe trên con đường đó hay không phụ thuộc vào quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền, thông thường là chính quyền địa phương hoặc cơ quan giao thông địa phương.

Nếu chính quyền không cấm đỗ thì ai cũng có thể đỗ ở đó cả. Việc này không liên quan đến thẩm quyền của bất kỳ ai có nhà trên con đường đó.

Con đường công cộng, không phải của riêng ai (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Tất nhiên, luật pháp cũng quy định đỗ xe cần phải đảm bảo không ngăn cản hoạt động thông thường của các ngôi nhà trên con đường đó và tất cả mọi người có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định như vậy của pháp luật. Ngoài ra, những hành vi bộc phát khác đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Ở đây có hai câu chuyện, một là chúng ta không bao giờ nên nghĩ con đường trước cửa là của mình. Con đường đó là con đường công cộng; việc quyết định phương tiện xe ô tô có thể đỗ hay dừng ở trước cửa nhà mình hay không là việc của cơ quan có thẩm quyền.

Câu chuyện thứ hai là nếu một ai đó đỗ xe không phù hợp ở trên một con đường, việc của chúng ta cũng như tất cả những người khác là có thể phản ánh đến cơ quan chức năng. Tất cả những hành vi như xâm hại đến tài sản hay gây rối trật tự công cộng đều có thể bị xử lý theo pháp luật.

Một phút nóng giận có thể kéo theo những hệ quả pháp lý không nhỏ (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Sự bình tĩnh trong những trường hợp như vậy là rất quan trọng. Những ví dụ này hy vọng sẽ là những bài học để giúp cho những vụ việc trong tương lai có thể có những giải pháp phù hợp, để không ai tự đưa mình vào những tình huống khó khăn về mặt pháp lý.