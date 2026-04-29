Hà Nội: Tai nạn lúc mưa dông, 2 người tử vong tại chỗ

Đêm 28/4, trong điều kiện mưa dông kèm giông gió, trên đường trục phía Nam (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vào khoảng 22h cùng ngày, tại khu vực qua xã Tam Hưng (Hà Nội), xe máy mang biển kiểm soát 29AC-336.XX, trên xe có 2 người gồm một nam và một nữ, di chuyển theo hướng về xã Bình Minh thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 29K-192.XX.

Cú va chạm mạnh trong điều kiện mưa dông khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) và Công an xã Tam Hưng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng trong tối cùng ngày, cách hiện trường khoảng 500m về phía xã Tam Hưng tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân của cả hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết mưa dông, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tăng cao. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập nước hoặc tầm nhìn kém, đồng thời tuân thủ nghiêm tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.