Bị dân chụp ảnh gửi Cục CSGT, nữ tài xế đỗ xe sai quy định lĩnh phạt nóng

Ngày 1/11, Đội CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt chị T.T.P. (ngụ phường Bình Trị Đông) vì hành vi đỗ xe ôtô trên phần đường dành cho người đi bộ.

Hình ảnh chiếc ô tô đỗ sai quy định bị phản ánh đến Cục CSGT.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 28 phút ngày 30/10, một người dân gửi phản ánh đến Fanpage của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc ôtô biển số 51H-339.xx đỗ chắn ngay phần đường cho người đi bộ tại giao lộ đường 3-4, xã Tân Nhựt, TP.HCM.

Nhận được thông tin, Đội CSGT Tân Túc đã xác minh, mời chủ phương tiện là chị P. đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị P. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết sẽ nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo quy định, hành vi đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ bị xử phạt 700.000 đồng.