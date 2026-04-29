Mỹ thừa nhận điểm yếu trước vũ khí của Nga và Trung Quốc

Theo đài RT, các quan chức Lầu Năm Góc nói với các nhà lập pháp Mỹ như vậy khi kêu gọi tài trợ cho chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Vàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố sáng kiến ​​này ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2025. Khi đó, ông Trump đề xuất một khoản đầu tư quy mô lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ USD trong thập kỷ tới để mở rộng năng lực trên mặt đất và trong không gian.

Quân Mỹ tập trận huấn luyện hệ thống tên lửa THAAD tại Căn cứ Không quân Andersen, Guam. Ảnh: US Army

Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ ngày 27/4, Marc Berkowitz, trợ lý của Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách chính sách không gian cho hay việc nâng cấp là vô cùng cần thiết vì nước này hiện chỉ có hệ thống phòng thủ mặt đất một lớp rất hạn chế, được thiết kế để chống lại một cuộc tấn công quy mô nhỏ.

Ông Berkowitz cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trước tên lửa đạn đạo và “hiện không có khả năng chống lại vũ khí siêu vượt âm hoặc tên lửa hành trình”.

Michael Guetlein, người đứng đầu chương trình Vòm Vàng thuộc Lực lượng Không gian Mỹ lưu ý cả Trung Quốc và Nga đều đang hiện đại hóa và mở rộng kho tên lửa của mình. Ông Guetlein đề cập tới việc triển khai các phương tiện lượn siêu vượt âm (đầu đạn có khả năng cơ động ở tốc độ cao trong khí quyển sau khi phóng) cũng như việc Nga phát triển tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Guetlein nhận định các hệ thống trên được thiết kế để thách thức khả năng theo dõi và đánh chặn của các cảm biến của Mỹ.

Tuy nhiên, Nga cho biết nước này đầu tư vào vũ khí chiến lược tiên tiến, phần lớn là phản ứng với việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM). Động thái của Washington khiến Moscow thấy cần thiết phải phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia.