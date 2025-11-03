Hôm nay lắp camera phạt nguội tuyến đường 'chuyên' đỗ xe trái phép

Từ hôm nay (3/11), lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ phối hợp với Công an phường Định Công khảo sát, lắp đặt camera xử lý phạt nguội trên đường Nghiêm Xuân Yêm (đoạn trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ).

Đây là tuyến đường thường xuyên ghi nhận tình trạng phương tiện ô tô đỗ dàn hàng 2, hàng 3 đỗ từ tối đến sáng hôm sau.

Loạt phương tiện ô tô dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn trước chung cư Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh ghi nhận cuối tháng 10.

Công an phường Định Công cho biết, đường Nghiêm Xuân Yêm trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ dài khoảng 120m. Thời gian qua, tình trạng xe ô tô đỗ tràn ra lòng đường thường xuyên diễn ra dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do 3 tòa chung cư (CT12A, CT12B, CT12C) không có hầm đỗ xe ôtô. Xung quanh khu vực cũng không có điểm trông giữ phương tiện. Việc phương tiện đỗ tràn lan xuống lòng đường không chỉ gây ách tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các phương tiện đỗ tràn lan dưới lòng đường và trên vỉa hè dù có biển báo cấm đỗ.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ phối hợp với Công an phường Định Công sẽ tiến hành khảo sát để lắp đặt camera xử lý phạt nguội đối với các chủ phương tiện vi phạm. "Với lỗi xử phạt vi phạm hành chính, hôm nay xử phạt, hôm sau phương tiện tiếp tục bị xử phạt. Như thế sẽ nâng cao được ý thức của người dân", cán bộ Công an phường Định Công cho biết.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, lực lượng chức năng sẽ tiến hành khảo sát để lắp đặt camera xử lý phạt nguội đối với các chủ phương tiện vi phạm.

Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng đã có phương án để giải quyết nhu cầu gửi phương tiện của cư dân khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Theo đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND phường khảo sát, rà soát quỹ đất để bố trí điểm trông giữ phương tiện xung quanh khu đô thị này.

Được biết, hiện 3 tòa nhà CT12 và một tòa CT11 thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có khoảng 4.000 hộ dân. Tuy nhiên, do các tòa chung cư chỉ có 1 tầng hầm để xe máy, không có hầm để ôtô, trong khi xung quanh khu vực không có điểm trông giữ phương tiện, khiến người dân đỗ xe tràn lan xuống lòng đường.