Ukraine tung vũ khí bí ẩn mới ra trận, phòng không Nga bị khoan thủng từng lớp

Drone bí ẩn, nhưng hiệu quả rõ ràng

Một cuộc tấn công của máy bay B-2 vào một xe phòng không của Nga. Ảnh cắt từ video do Tiểu đoàn 13 Ukraine cung cấp/Euromaidanpress

Loại máy bay không người lái (UAV) mới của Ukraine mang tên B-2 đang thu hút sự chú ý không phải vì những thông tin kỹ thuật được công bố, mà bởi hiệu quả thực tế mà nó mang lại. Giới phân tích gần như chưa biết rõ B-2 có hình dạng ra sao, sử dụng công nghệ gì hay được sản xuất với quy mô như thế nào. Tuy nhiên, những gì đã được ghi nhận trên thực địa cho thấy loại UAV này đang đóng vai trò đáng kể trong chiến dịch làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt tại các khu vực nằm sâu phía sau tiền tuyến.

B-2 được xếp vào nhóm UAV tấn công tầm trung, có khả năng hoạt động ở khoảng cách lên tới 200 km phía sau vùng “xám” – khu vực tranh chấp kéo dài hơn 1.200 km từ miền bắc đến miền nam Ukraine. Đây là không gian chiến lược nơi các lực lượng Nga triển khai hậu cần, hệ thống phòng không và các cơ sở chỉ huy. Việc Ukraine có thể vươn tới khu vực này bằng drone đã mở ra một hướng tác chiến mới, từng bước phá vỡ lợi thế phòng thủ chiều sâu của đối phương.

Sự xuất hiện của B-2 lần đầu được ghi nhận qua các đoạn video do một đơn vị UAV mới của Ukraine công bố. Đơn vị này, được thành lập từ các cựu binh vận hành drone, đã ghi lại cảnh các UAV B-2 tấn công nhiều hệ thống phòng không Nga chỉ trong một đêm.

Các mục tiêu bị đánh trúng bao gồm những tổ hợp tên lửa đất đối không cơ động, vốn được xem là xương sống của mạng lưới phòng không Nga trên chiến trường. Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công không chỉ diễn ra tại lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát mà còn lan sang các khu vực gần biên giới bên trong lãnh thổ Nga.

Chiến lược “bào mòn” phòng không Nga của Ukraine

Những đòn đánh như vậy là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn mà Ukraine theo đuổi từ giữa năm 2025, với mục tiêu làm suy yếu năng lực phòng không của Nga thông qua các cuộc tấn công liên tục bằng UAV.

Theo nhiều nguồn dữ liệu, hàng trăm hệ thống phòng không Nga đã bị tập kích trong khoảng thời gian chưa đầy một năm. Chiến lược này không nhằm đạt hiệu quả tức thì, mà tạo ra áp lực bền bỉ, khiến Nga gặp khó khăn trong việc duy trì một mạng lưới phòng thủ hiệu quả.

Khi các hệ thống phòng không bị phá hủy hoặc buộc phải phân tán, bầu trời phía sau tiền tuyến trở nên “mở” hơn đối với các phương tiện tấn công khác. Điều này cho phép Ukraine triển khai thêm các đợt tấn công bằng drone, tên lửa hoặc máy bay, nhắm vào những mục tiêu giá trị cao như sở chỉ huy, tuyến hậu cần và các đơn vị vận hành UAV của Nga. Một vòng lặp chiến thuật hình thành: UAV phá hủy phòng không, tạo điều kiện cho các đòn đánh tiếp theo, từ đó tiếp tục bào mòn năng lực phòng thủ của đối phương.

Hệ sinh thái drone ngày càng đa dạng

B-2 không phải là loại UAV duy nhất tham gia vào chiến dịch này. Ukraine đã phát triển và triển khai nhiều dòng drone khác nhau, từ các mẫu điều khiển trực tiếp góc nhìn thứ nhất (FPV) cho tới những hệ thống có khả năng tự động xác định mục tiêu. Một số UAV được thiết kế để mang đầu đạn lớn, trong khi phần lớn tập trung vào tính linh hoạt, chi phí thấp và khả năng triển khai số lượng lớn. Sự đa dạng này giúp Ukraine duy trì áp lực liên tục, khiến Nga khó thích ứng với một mô hình tấn công cố định.

Bên cạnh yếu tố vũ khí, hệ thống liên lạc cũng đóng vai trò then chốt. Các UAV tầm trung như B-2 thường cần kết nối ổn định với người điều khiển để đảm bảo độ chính xác, đặc biệt trong những giây cuối trước khi tấn công. Ukraine đã xây dựng một mạng lưới liên lạc chồng lớp, kết hợp giữa sóng radio, vệ tinh và các mạng lưới kết nối giữa chính các drone. Nhờ đó, các UAV có thể hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương mà vẫn duy trì khả năng điều khiển hiệu quả.

Dù vẫn còn là một ẩn số về mặt công nghệ, B-2 đã chứng minh được vai trò trong chiến lược tổng thể của Ukraine: làm suy yếu phòng không để mở đường cho các đòn tấn công sâu hơn. Mỗi hệ thống phòng không bị phá hủy không chỉ là một mục tiêu bị loại bỏ, mà còn là một mắt xích trong mạng lưới phòng thủ bị đứt gãy.

Trong bối cảnh chiến sự ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và khả năng thích ứng, sự xuất hiện của những vũ khí như B-2 cho thấy Ukraine đang tiếp tục tìm cách thay đổi cán cân trên chiến trường. Và nếu xu hướng này tiếp diễn, áp lực lên hệ thống phòng không Nga nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.