Tôi lo sợ hơn bao giờ hết - nghị sĩ Mỹ tức giận sau cuộc họp mật của quân đội Mỹ về đưa bộ binh tới Iran

Nghị sĩ Mỹ Blumenthal. Ảnh Strana.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết họ lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể triển khai quân tới Iran, sau khi các cuộc họp báo mật với quan chức chính quyền khiến các thượng nghị sĩ nói rằng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn chưa được giải đáp về mục tiêu và phạm vi của cuộc chiến.

Phát biểu sau cuộc họp kín với các thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cho biết chính quyền dường như đang tiến gần tới khả năng đưa lực lượng Mỹ vào Iran.

"Phải nói rằng, sau cuộc họp báo này, tôi lo sợ hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể phải sử dụng bộ binh. Quân đội Mỹ có thể cần thiết để đạt được các mục tiêu mà chính quyền (Trump) dường như đang theo đuổi" - ông nói.với các phóng viên,

Blumenthal cho biết ông rời cuộc họp với cảm giác “không hài lòng và tức giận” và nói rằng các nhà lập pháp vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng về chi phí của cuộc chiến, thời gian dự kiến kéo dài và các rủi ro đối với binh sĩ Mỹ.

“Người dân Mỹ xứng đáng được biết nhiều hơn những gì chính quyền này đã nói với họ về chi phí của cuộc chiến, mối nguy đối với con em chúng ta đang mặc quân phục và nguy cơ leo thang cũng như mở rộng của cuộc chiến này” - ông nói.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen cũng bày tỏ lo ngại tương tự, cảnh báo rằng các cuộc họp báo của chính quyền đã làm nảy sinh thêm nhiều câu hỏi thay vì làm rõ ràng các vấn đề.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cũng đưa ra nhận xét tương tự sau cuộc họp Thượng viện.

"Tôi vừa trở về sau cuộc họp kín kéo dài hai tiếng đồng hồ của quân đội. Cuộc họp chỉ càng khẳng định quan điểm của tôi rằng tình hình hoàn toàn hỗn loạn. Chúng ta không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào đã đề ra. Trên thực tế, chúng ta không có cách nào phá hủy chương trình hạt nhân của họ (vì phần lớn nằm dưới lòng đất) trừ khi chúng ta phát động một cuộc đổ bộ trên bộ, điều này thậm chí còn thảm khốc hơn và ít được lòng dân hơn" - ông Murphy nói.

Nhà Trắng chưa loại trừ khả năng triển khai quân tới Iran nhưng phủ nhận việc có kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ quy mô lớn. Ông Trump cho biết lực lượng mặt đất chỉ có thể được cân nhắc “vì một lý do rất chính đáng”.

Tuy nhiên, phía sau hậu trường, chính quyền được cho là đã thảo luận về những phương án hạn chế hơn liên quan đến lực lượng đặc nhiệm. Theo các nguồn tin truyền thông, một kịch bản đang được xem xét có thể là cử các nhóm nhỏ đặc nhiệm Mỹ hoặc Israel tới để kiểm soát kho uranium đã được làm giàu của Iran.

Ông Trump thừa nhận loại nhiệm vụ này là có thể, nhưng chưa phải ngay lúc này. “Có thể đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ làm” - ông nói trên chuyên cơ Air Force One vào cuối tuần qua. “Nếu chúng ta từng làm điều đó, (người Iran) sẽ bị đánh bại nặng nề đến mức họ sẽ không thể chiến đấu trên mặt đất”.

Tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra mơ hồ về mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến, trong khi kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện. Khi được hỏi chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu, ông Trump đã thay đổi ước tính của mình từ “4 đến 5 tuần” sang “bao lâu cũng được”, rồi sau đó nói đó chỉ là một “cuộc xuất kích ngắn” sẽ kết thúc “rất sớm”.

Xung đột bùng phát ngày 28/2 sau khi Washington đột ngột rút khỏi các cuộc đàm phán với Tehran và cùng Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh đạo và các mục tiêu quân sự của Iran. Các đòn phản công của Iran vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và được cho là làm hơn 140 binh sĩ Mỹ bị thương.

Sự không chắc chắn này đã làm dấy lên chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹ, những người cho rằng Quốc hội chưa nhận được đầy đủ thông tin về chiến lược dài hạn của chính quyền. Một số nghị sĩ Dân chủ hiện đang đe dọa sử dụng các công cụ thủ tục tại Thượng viện để làm chậm tiến trình lập pháp nếu các quan chức chính quyền không ra điều trần dưới tuyên thệ về cuộc chiến và các mục tiêu của nó.