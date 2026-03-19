Quan chức vừa 'từ nhiệm để phản đối cuộc chiến ở Iran' bị FBI điều tra

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ Joe Kent. (Ảnh: Getty Images)

Theo ba nguồn tin được Semafor trích dẫn, cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được tiến hành trước khi ông Kent từ chức hôm 17/3.

FBI chưa xác nhận thông tin này.

Ông Kent đã trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ từ chức và đổ lỗi cho Israel về việc lôi kéo Mỹ phát động chiến dịch tấn công Iran, mặc dù Tehran không gây ra "mối đe dọa cận kề" nào đối với Mỹ.

“Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang mạnh mẽ của họ ở Mỹ”, ông Kent viết trong thư từ chức.

Các quan chức chính quyền cho biết ông Kent là "người chuyên rò rỉ thông tin" và đã bị loại khỏi các cuộc họp giao ban với tổng thống.

Thông tin chi tiết về cuộc điều tra của FBI chưa được tiết lộ. Một trong những nguồn tin cho biết, ông Kent bị nghi ngờ rò rỉ thông tin cho nhà báo Tucker Carlson và một người dẫn chương trình podcast bảo thủ khác. FBI cũng đang xem xét các thông tin tình báo bị rò rỉ liên quan đến Israel và Iran.

"Ông ấy đã để lại khá nhiều dấu vết và đã bị theo dõi trong nhiều tháng", một nguồn thạo tin nói với Axios.

"Ông ấy sẽ cố gắng biện minh đây là sự trả đũa cho việc ông ấy từ chức. Nhưng sự thật lại ngược lại: Kent từ chức vì đang bị điều tra và ông ấy biết điều đó”.

Ngày 18/3, ông Joe Kent đã có cuộc phỏng vấn kéo dài hai tiếng đồng hồ với nhà báo Carlson, một đồng minh cũng có quan điểm chỉ trích Israel và cuộc chiến ở Iran.

Ông Carlson đã chủ động bảo vệ ông Kent trên chương trình của mình, nói rằng ông Kent đang phải trả giá vì trước đó đã dự đoán rằng chiến tranh với Iran sẽ là một thảm họa. "Joe Kent đã đúng. Do đó, Joe Kent phải bị loại bỏ", ông Carlson nói.