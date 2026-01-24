Miền Bắc vẫn còn đợt không khí lạnh tăng cường trong tháng 1

Nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ, Sa Pa xuống 4,2 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, theo số liệu nhiệt độ thực đo thấp nhất từ 19 giờ ngày 23/1 đến 7 giờ ngày 24/1, không khí lạnh suy yếu dần khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhẹ so với những ngày trước. Tuy nhiên, nhiều khu vực vùng núi và núi cao vẫn duy trì trạng thái rét.

Tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận ở Tam Đường (Lai Châu) 11,0 độ C; Điện Biên 15,8 độ C; Sơn La 10,0 độ C; Mộc Châu 7,6 độ C. Sa Pa (Lào Cai) tiếp tục là nơi có nền nhiệt thấp nhất với 4,2 độ C; Mù Căng Chải 12,3 độ C; Yên Bái 11,3 độ C; Lào Cai 12,2 độ C.

Khu vực Đông Bắc có nền nhiệt phổ biến từ 7 đến 12 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) ghi nhận 6,9 độ C; Cao Bằng 8,5 độ C; Trùng Khánh 7,0 độ C; Lạng Sơn 7,6 độ C; Mẫu Sơn 7,9 độ C. Bắc Kạn 10,5 độ C; Thái Nguyên 10,7 độ C.

Miền Bắc duy trì nhiệt thấp kèm mưa nhỏ.

Tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 11 đến 12 độ C. Hà Nội ghi nhận 11,6 độ C tại Hà Đông; Việt Trì (Phú Thọ) 11,6 độ C; Hòa Bình 11,0 độ C; Mai Châu 13,5 độ C; Vĩnh Yên 11,7 độ C; Tam Đảo 7,2 độ C. Hải Phòng 11,3 độ C; Hải Dương 10,9 độ C; Bắc Giang 10,8 độ C; Bắc Ninh 10,9 độ C; Hưng Yên 11,2 độ C; Thái Bình 11,0 độ C.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt tương đối ổn định. Nam Định và Hà Nam cùng ở mức 11,5 độ C; Ninh Bình 11,8 độ C; Cúc Phương 10,9 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ tiếp tục tăng dần về phía Nam. Thanh Hóa 13,4 độ C; Sầm Sơn 13,1 độ C; thành phố Vinh (Nghệ An) 14,7 độ C; Hà Tĩnh 15,8 độ C. Quảng Trị ghi nhận 15,9 độ C tại Đồng Hới và 16,2 độ C tại Đông Hà. Thành phố Huế có nhiệt độ 17,4 độ C.

Dự báo ngày mai (25/1), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 2-3 độ, thứ Hai (26/1) không khí lạnh yếu tăng cường khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời tiếp tục rét, đồng thời có mưa nhỏ rải rác, làm tăng cảm giác giá buốt.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày tới, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng dần, song khu vực vùng núi cao vẫn cần đề phòng rét về đêm và sáng sớm.

Tết Nguyên đán có thể chìm trong rét buốt

Theo cơ quan khí tượng, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có xu hướng lạnh hơn so với các năm trước do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo từ nay đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; riêng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong tháng 2–3 có thể cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Tuy vậy, không khí lạnh vẫn có thể gây những đợt rét sâu trong thời gian ngắn.

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, giai đoạn từ 21/1 đến 20/2/2026 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, trong tháng 2/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng vẫn có rét đậm–rét hại ngắn ngày ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa–Nghệ An; vùng núi cao có thể có sương muối, băng giá. Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp với lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm sẽ gây ra hiện tượng lạnh khô ở nhiều các khu vực trên cả nước.

Tuy nhiên, theo bản tin, tại khu vực Hà Tĩnh-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa diện rộng. Bên cạnh đó, khả năng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Dự báo về tác động tiềm ẩn đối với đời sống, chuyên gia cho rằng, các đợt không khí lạnh sẽ gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao phía bắc có khả năng kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá và sương mù. Dông, lốc, sét ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Thời tiết lạnh khô, cảm giác rét buốt vẫn cần đề phòng

Như vậy, trong thời gian từ 21/1 đến 20/2/2026, thời tiết lạnh khô có khả năng xuất hiện tại nhiều khu vực, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm và lượng mưa thiếu hụt, độ ẩm không khí có xu hướng giảm, khiến cảm giác rét tăng rõ rệt vào đêm và sáng sớm.

Lạnh khô kéo dài dễ gây khô da, viêm đường hô hấp, đồng thời ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và thiếu nước cục bộ.